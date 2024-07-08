Вступление Беларуси в ШОС позволит снизить зависимость от доллара – эксперты

Экономическое развитие, логистика, инвестиции и технологии – ШОС открывает новое окно возможностей для Беларуси. Присоединение Минска к авторитетному и мощному интеграционному блоку евразийского масштаба остается в центре внимания экспертного сообщества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политологи отмечают, что вступление Беларуси в объединение позволит развивать финансовый сектор и снизить зависимость от доллара. Кроме того, организация способна дать единый и мощный ответ на внешние вызовы и угрозы безопасности. Не останется без внимания и гуманитарное сотрудничество. В этих сферах Минск способен достойно заявить о себе.

Алексей Дзермант, политолог:

Для ШОС это показывает, что организация привлекательна, что новые члены туда стремятся. Что это определенный уровень развития. Чтобы туда попасть, нужно иметь хорошее политическое отношение с такими государствами, как Китай, Россия, Индия, Пакистан, Иран, потому что решения принимаются консенсусным образом. Значит эти государства нам доверяют, видят в нас потенциал и приглашают в такой свой привилегированный клуб. Это определенная веха и прорыв для нас в геополитическом смысле. И я думаю, мы много чего полезного принесем и в саму организацию.