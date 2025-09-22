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В Германии заявили, что сбитие истребителей РФ должно быть крайней мерой

22 сентября 2025 13:51
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В Германии заявили, что сбитие истребителей РФ должно быть крайней мерой-0

Глава оборонного комитета Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что к вопросу уничтожения российских самолетов следует прибегать только в крайнем случае. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, задача ВВС Германии – не сбивать нарушителей, а вести себя взвешенно.

Ранее Эстония выразила озабоченность инцидентом с российскими МиГ-31 и попросила о консультациях с НАТО
Минобороны России утверждает, что полет проходил строго в рамках международных правил, без отклонений от маршрута и нарушений границ, над нейтральными водами Балтийского моря.

Фото: pixabay

# Международная политика # Оружие и боеприпасы

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