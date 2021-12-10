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Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Что обсуждали президенты?

10 декабря 2021 13:53
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Новости Беларуси. 10 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сразу после него наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки по телефону обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Что обсуждали президенты?-1

Президент России позвонил белорусскому коллеге. В разговоре лидеры двух стран коснулись насущных тем в развитии белорусско-российских отношений. Кроме того, обсудили возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.  

Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов». Читайте здесь.  

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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