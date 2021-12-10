Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. Что обсуждали президенты?

Новости Беларуси. 10 декабря состоялось заседание Высшего Евразийского экономического совета. Сразу после него наиболее актуальные вопросы двусторонней повестки по телефону обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент России позвонил белорусскому коллеге. В разговоре лидеры двух стран коснулись насущных тем в развитии белорусско-российских отношений. Кроме того, обсудили возникающие вызовы и ситуации вокруг обеих стран.
Александр Лукашенко: «Реальная цель Запада состоит в методичном уничтожении конкурентов». Читайте здесь.