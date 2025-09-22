Совместная кооперация, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу прибыли представители бизнеса и руководители крупнейших предприятий Юго-Восточной Азии. Сферы интересов – от оказания телекоммуникационных услуг до поставки сельхозпродукции, напитков и продуктов питания, а также оборудования. В программе бизнес-форума – деловые встречи и сессии. По итогам ожидается подписание меморандума между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палатой и Центром содействия торговле и инвестициям. Документ станет основой для активизации сотрудничества и создания новых бизнес-возможностей.

Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:

Я хочу подчеркнуть, что Беларусь – это очень верный друг для Вьетнама. Мы готовы с вами сотрудничать во всех областях. Этот визит также очень важен для укрепления и развития отношений между нашими странами. Считаю, что этот форум придаст новый импульс. Также это реальная возможность для обмена опытом.