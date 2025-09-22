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В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум

22 сентября 2025 13:47
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Совместная кооперация, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум-2

В столицу прибыли представители бизнеса и руководители крупнейших предприятий Юго-Восточной Азии. Сферы интересов – от оказания телекоммуникационных услуг до поставки сельхозпродукции, напитков и продуктов питания, а также оборудования. В программе бизнес-форума – деловые встречи и сессии. 

По итогам ожидается подписание меморандума между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палатой и Центром содействия торговле и инвестициям. Документ станет основой для активизации сотрудничества и создания новых бизнес-возможностей.

В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум-4

Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:
Я хочу подчеркнуть, что Беларусь – это очень верный друг для Вьетнама. Мы готовы с вами сотрудничать во всех областях. Этот визит также очень важен для укрепления и развития отношений между нашими странами. Считаю, что этот форум придаст новый импульс. Также это реальная возможность для обмена опытом.

В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум-6

Ирина Иванова, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня глобальная делегация, 22 компании, приехала к нам в Минск. И у них, я уже вижу, намечены очень плодотворные переговоры. Мы, конечно, расскажем, как работать в Беларуси, как выходить на него. 

Вьетнам – одна из быстроразвивающихся экономик Юго-Восточной Азии и привлекательный бизнес-партнер Беларуси. Прочную основу для развития торгово-экономических отношений создает и доверительный диалог на высшем и высоком уровне. Напомним, в мае состоялся визит генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама в нашу страну. Достигнуты договоренности о расширении делового сотрудничества. 

# Беларусь-Вьетнам # Ирина Иванова # Международное сотрудничество

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