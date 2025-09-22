Совместная кооперация, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Совместная кооперация, расширение торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В Минске проходит Белорусско-Вьетнамский бизнес-форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В столицу прибыли представители бизнеса и руководители крупнейших предприятий Юго-Восточной Азии. Сферы интересов – от оказания телекоммуникационных услуг до поставки сельхозпродукции, напитков и продуктов питания, а также оборудования. В программе бизнес-форума – деловые встречи и сессии.
По итогам ожидается подписание меморандума между Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палатой и Центром содействия торговле и инвестициям. Документ станет основой для активизации сотрудничества и создания новых бизнес-возможностей.
Нгуен Ван Чунг, Чрезвычайный и Полномочный Посол Вьетнама в Беларуси:
Я хочу подчеркнуть, что Беларусь – это очень верный друг для Вьетнама. Мы готовы с вами сотрудничать во всех областях. Этот визит также очень важен для укрепления и развития отношений между нашими странами. Считаю, что этот форум придаст новый импульс. Также это реальная возможность для обмена опытом.
Ирина Иванова, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Минского отделения Белорусской торгово-промышленной палаты:
Сегодня глобальная делегация, 22 компании, приехала к нам в Минск. И у них, я уже вижу, намечены очень плодотворные переговоры. Мы, конечно, расскажем, как работать в Беларуси, как выходить на него.
Вьетнам – одна из быстроразвивающихся экономик Юго-Восточной Азии и привлекательный бизнес-партнер Беларуси. Прочную основу для развития торгово-экономических отношений создает и доверительный диалог на высшем и высоком уровне. Напомним, в мае состоялся визит генсекретаря ЦК Компартии Вьетнама в нашу страну. Достигнуты договоренности о расширении делового сотрудничества.