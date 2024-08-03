Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели.
Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели.
Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Видим, что Беларусь пошла в Африку всерьез и надолго. И то, что мы Африке ничего не навязываем, а предлагаем именно дружбу – это является залогом развития совместного.
Николя Миркович, политический аналитик:
Конечно же, Россия больше помогла этим странам, вырастет новое поколение политиков, чтобы избавиться от западной гегемонии.
Майя Никольская, исполняющая обязанности директора Центра африканских исследований института международных исследований МГИМО:
У африканских партнеров и африканского потребителя растет уверенность в том, что Россия приехала сюда надолго.
Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
США никогда не смирятся с тем, что Россия и Беларусь переиграют серьезные роли в Африке. Потому что территории, где они чувствовали себя свободно, теперь для них окажутся закрытыми.
«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 4 августа, в 22:00.