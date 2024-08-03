Прямой эфир

Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

03 августа 2024 16:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели.

Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-1

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:
Видим, что Беларусь пошла в Африку всерьез и надолго. И то, что мы Африке ничего не навязываем, а предлагаем именно дружбу – это является залогом развития совместного.

Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-4

Николя Миркович, политический аналитик:
Конечно же, Россия больше помогла этим странам, вырастет новое поколение политиков, чтобы избавиться от западной гегемонии.

Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-7

Майя Никольская, исполняющая обязанности директора Центра африканских исследований института международных исследований МГИМО:
У африканских партнеров и африканского потребителя растет уверенность в том, что Россия приехала сюда надолго.

Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»-10

Андрей Манойло, доктор политических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова:
США никогда не смирятся с тем, что Россия и Беларусь переиграют серьезные роли в Африке. Потому что территории, где они чувствовали себя свободно, теперь для них окажутся закрытыми.

«САСС уполномочен заявить» на телеканале РТР-Беларусь в воскресенье, 4 августа, в 22:00.

# Международная политика # Надежда Сасс # Андрей Манойло # Вадим Гигин

Другие новости рубрики

Все новости
«Процесс идёт, маски сброшены». Клишевич об обмене пленными между США и Западом
02 августа 2024 19:59

«Процесс идёт, маски сброшены». Клишевич об обмене пленными между США и Западом

Петровский: Беларусь может прокормить, кроме нашей страны, ещё три таких государства
01 августа 2024 20:35

Петровский: Беларусь может прокормить, кроме нашей страны, ещё три таких государства

Петровский: правительство и элиты Польши принимают решения, исходя не из своих национальных интересов, а из американских
01 августа 2024 19:12

Петровский: правительство и элиты Польши принимают решения, исходя не из своих национальных интересов, а из американских