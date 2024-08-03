Союзное государство в Африке! Перспективы обсудят эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить»

Союзное государство утверждается в Африке. Новая система безопасности и совместные цели.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси, председатель правления Белорусского общества «Знание»:

Видим, что Беларусь пошла в Африку всерьез и надолго. И то, что мы Африке ничего не навязываем, а предлагаем именно дружбу – это является залогом развития совместного.

Николя Миркович, политический аналитик:

Конечно же, Россия больше помогла этим странам, вырастет новое поколение политиков, чтобы избавиться от западной гегемонии.

Майя Никольская, исполняющая обязанности директора Центра африканских исследований института международных исследований МГИМО:

У африканских партнеров и африканского потребителя растет уверенность в том, что Россия приехала сюда надолго.