«Процесс идёт, маски сброшены». Клишевич об обмене пленными между США и Западом

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Ну, процесс идет, маски, как говорится, сброшены, все понятно: кто на чьей стороне, кто чем занимался, каких позиций был и кто во имя кого работал. У нас ситуация, в принципе, похожая. Мы можем проецировать таких же деятелей-радетелей (в кавычках) за Беларусь, за демократию, за свободу, которые выполняли точно такую же роль по этой же технологии. Где они сейчас находятся, мы прекрасно с вами знаем. Поэтому вы совершенно правы, что действительно это сегодня многим открывает глаза, в том числе и нашему обществу должно быть все понятно, что за вот этими побрякушками, которые мы часто видели до 2020 года, скрываются обычные совершенно предатели, которые согласились работать за иностранные деньги, прикрываясь какими-то ценностями, которые выдавали за то, что они действительно за это радеют, переживают и так далее, и тому подобное. В советское время, тогда тоже такие обмены периодически, достаточно нечасто, но периодически совершались, и тогда все было понятно. У кого какая идеология, у кого какая позиция, у кого какая политика, кто куда в чьи дела вмешивается. И нам здесь самое главное – не совершить ошибок позднего Советского Союза.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда мы даже в американском посольстве рассказали, где шпионское оборудование висит. Вот этого вот не надо. Должно висеть шпионское оборудование.

Сергей Клишевич:

Горбачевский период истории для нас, конечно, слабо сегодня исследован еще. Нам нужно тоже заниматься, нашим ученым этой проблематикой. Почему так получилось? Почему у руководства страны оказались люди, которые предали свою собственную страну, привели к уничтожению сотен тысяч людей на территории всего бывшего постсоветского пространства. Как так получилось? Почему американцы нас переиграли? Конечно, уже, я уверен, сегодня и сделаны такие выводы в нашей стране конкретно, исходя из политики нашего Президента и нашего государства, как мы себя ведем в этих отношениях. Но и Россия тоже должна это четко осознавать. Я думаю, там такое понимание есть у лидера российского государства и политической элиты, что невозможно сегодня с ними заигрывать, с ними о чем-то договариваться. Мир разделен, как бы мы ни хотели, как бы мы ни говорили, что мы тут все белые и пушистые, готовы тут всем руки жать и так далее. Может быть, на самый край жать руки, да, но не более того. Мы понимаем, что они никогда от своих позиций не отойдут. И мы со своих позиций не уйдем. Поэтому дальнейшие контакты, скорее всего, будут в ближайшей перспективе вот такие: самолет, спецоперация, передача, разбежались.

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