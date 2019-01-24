Совместные производства и разработки. Детали разговора Александра Лукашенко и губернатора Новосибирской области

Новости Беларуси. 24 января во Дворце Независимости принимали представителей российского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Новосибирская область – партнеры давние, и более того, связанные еще и исторически. Сейчас в этом регионе живет более 5 тысяч белорусов, многие из них являются потомками тех, кто когда-то осваивал Сибирь. На встречу к Президенту российские гости прибыли уже с приличным портфелем договоренностей – ведь в Беларуси новосибирская делегация – а это 160 человек – работает уже с начала недели. И достаточно плотно.

Поэтому разговор за круглым столом состоялся более чем предметный. Ну а комментируя часто звучащий сегодня в СМИ посыл, Александр Лукашенко отметил: поддерживая Беларусь, Россия прежде всего поддерживает себя.

Новосибирск сегодня негласно считают и называют некоронованной столицей Сибири. Город по численности населения в России третий – после Москвы и Санкт-Петербурга. Жителей – полтора миллиона человек. Сибирский мегаполис даже попал в Книгу рекордов Гинесса как самый быстрорастущий город-миллионик. Еще он считается и интеллектуальной столицей России. Но для Беларуси инвестиционно привлекателен не только один город, а весь регион.

Виктория Ходосок, СТВ:

Новосибирск – ворота в огромную Россию. Так Александр Лукашенко скажет во время сегодняшней встречи во Дворце Независимости. Сейчас, пожалуй, нет такой сферы, в которой бы Беларусь и Новосибирская область не находили взаимный интерес. Сельское хозяйство, наука, культура, промышленность. И, разумеется, фундамент партнерства – это обоюдная выгода сотрудничества.

Теплая встреча начинается не с вопросов политики и экономики, как это принято, а с погоды. В начале беседы Александр Лукашенко пошутит– белорусы сразу почувствовали – к нам приехали сибиряки. Ведь в Минске Новосибирскую область называют одним из наиболее перспективных экономических партнеров из Сибири.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Позвольте мне еще раз поприветствовать вас в Минске. Ваш регион – один из наиболее перспективных экаономических партнеров в Сибири. Не единожды я бывал в Новосибирске, бывал даже на отдельных объектах, прежде всего, в отделениях наук. Для нас это большая перспектива. Ваш приезд как раз актуализировал эту проблему. В ближайшее время мы увидим, как Академия наук сотрудничает с сибирским отделением Академии наук. В регионе ведут успешный бизнес белорусские предприниматели, у вас регулярно проводятся ярмарки товаров из нашей страны. Большим спросом пользуются наши продукты питания, обувь, текстиль, мебель. Во всем мире Новосибирск известен как научная столица России. Регион является одним из ключевых поставщиков оборудования для возводимой Белорусской атомной станции. Новосибирск – это ворота в огромную Россию с большими возможностями.

Андрей Травников в должности губернатора Новосибирской области чуть больше четырех месяцев. И в Минск в новой роли приехал в первый раз. Прибыла с ним и самая большая за последние годы делегация из российского региона – порядка 160 человек. Это уже говорит о серьезности намерений.

За 3 дня работы за стол переговоров стороны садились не единожды, обсуждая перспективы сотрудничества. Общий товарооборот в 2018 году достиг более 260 миллионов долларов. Но потенциал – больше. Заинтересована делегация, в первую очередь, в нашей технике. Как результат минских переговоров – поставка двух тысяч белорусских тракторов в Сибирь.

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области (Россия):

На самом деле очень много традиционных направлений сотрудничества, которые в результате переговоров нам удалось укрепить, расширить. Появились новые направления – сотрудничество с БелАЗом, сотрудничество с МТЗ, сотрудничество с «Гомсельмашем», в том числе перспектива расширения номенклатуры сельхозтехники, которая собирается на территории Новосибирской области. В чем взаимный интерес? Это и рабочие места в Беларуси, и дополнительные производственные в Новосибирске, это много уровней кооперации. Как пример могу сказать – совместное предприятие – «Белкоммунмаш–Сибирь», которое сегодня занимается производством трамваев.

А еще и технологиями. Александр Лукашенко приводит пример Сахалина, как на острове в Тихом океане за два года построили крупную молочно-товарную ферму по белорусским образцам. Суть совместного аграрного проекта с Россией – это ежегодный выпуск более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса. Еще один итог работы в этом регионе: открытие агрогородка, построенного тоже по белорусскому проекту.

Александр Лукашенко:

Мы создали там пилотный проект и убедили не только сахалинцев, но и всю Россию, что на Сахалине могут яблоки цвести, и можно производить там молоко и мясо по технологиям белорусским, и они будут не хуже, чем во всем мире. В Новосибирске нам Бог велел попробовать подобный пилотный проект. Если у вас будет желание, министр специально занимался, курировал этот проект, летал на Сахалин, мы можем предложить вам, начиная с производства и заканчивая социальной инфраструктурой, соответствующий кооператив. Мы предлагаем реализовать по белорусским проектам строительство агрогородков и объектов социальной инфраструктуры в сельской местности. Андрей Александрович, России никуда не деться от этого варианта развития сельского хозяйства. Вы прекрасно понимаете и видите лучше, чем я, что Россия там, где раньше производился хлеб, опустела. Так бы было и у нас, если бы мы не взялись за этот вопрос, и люди начинают уезжать в крупные города. Это недопустимо для России, если мы хотим развивать и осваивать Россию. Но, чтобы люди там жили, надо создавать условия, чего бы это не стоило. Эти опорные точки как пример, каким путем двигаться, для России архиважен.

Это все показывает то, как надо развивать сотрудничество. Тем более, что так сложилось исторически – Беларусь и Россия связаны кооперационно. Пример приводит Президент – белорусские и российские заводы напрямую зависят друг от друга. И находятся в тесной связи одного экономического механизма.