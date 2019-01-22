От морального облика до зарплат. Что собой представляет новая редакция закона о госслужбе?

Материальное положение госслужащих должно соответствовать благополучию населения. На совещании у Президента 22 января рассмотрели новую редакцию закона «О государственной службе». Документ готовят по поручению главы государства. А разрабатывают нормы и принципы работы чиновников, что называется, не заинтересованные: эксперты и учёные. Управленцы должны быть не только профессионалами в своей области, но и обладать высокими моральными качествами, что сродни военной службе. Одно из требований Президента – нормативный акт должен включать в себя даже этические аспекты поведения чиновников.

Скажу сразу: работа над документом не завершена. И главное поручение по итогам совещания – продолжить подготовку закона. 22 января говорили в основном о концептуальных положениях.

Представить проект – своего рода кодекс госслужащего – Президент поручил около полугода назад. Создали рабочую группу, причем вошли в нее в большинстве своем специалисты, не наделенные статусом государственного служащего. Проанализировали международный опыт. Внесли для обсуждения наработанные идеи. Александр Лукашенко: Материальное положение госслужащих должно расти или падать в соответствии с ростом или падением жизненного уровня нашего населения О материальном поощрении как таковом речи не идет. Это в принципе не цель документа. Понятно, госслужба должна быть престижной: от подбора кадров зависит функционирование всей государственной системы.

Но к этому моменту как раз завершен процесс оптимизации, он-то и позволил повысить зарплаты. Сейчас цель – выстроить единую систему. Повысить имидж госуправления. Новую редакцию закона «О государственной службе» рассмотрели в Минске Особое внимание разработчиков Президент обратил на моральный облик государственного служащего. Дисциплина важна в любом деле, но здесь – особая ответственность перед населением.

Разработчики задачу поняли. Впервые в Беларуси зафиксируют такое понятие, как этика госслужащего. Соблюдение ее обязательно. Что к чему объяснит приложение к закону.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси:

Этические требования, которые устанавливают требования для государственного служащего как в служебное, так и в не служебное время. Кроме того, прописывается как себя вести государственному служащему в социальных сетях. Наряду с ответственностью обсудили стимулирующие меры. Они актуальны, например, в случае ротации, когда по долгу государственный службы специалисту приходится переезжать.

Конечно же, работая над документом изучали международный опыт. Единство стажа, ротационные должности не только для прокуроров и дипломатов. Предложений и мнений звучало много. Ученые среди прочего выдвинули идею о создании органа управления госслужбой.

Ольга Чуприс, проректор БГУ, доктор юридических наук, профессор:

Нужен такой орган, пусть он будет небольшой, компактный, но очень профессиональный. Который мог бы анализировать состояние дел, количество должностей, должностные инструкции. Не говоря о том, что в практической деятельности возникает много проблем по оптимизации процессов, по разрешению споров, связанных с приемом, увольнением, переводами. Каким бы ни был положительным международный опыт, абсолютного эталона нет. Обязательна адаптация к конкретным реалиям. Между тем, уже можно констатировать, принятые ранее меры по повышению престижа государственных тружеников, приносят плоды.