Александр Лукашенко и Андрей Травников обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и Новосибирской области

Новости Беларуси. Оказывая поддержку Беларуси, Россия прежде всего поддерживает себя и свои производства. Об этом 24 января шла речь во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с губернатором Новосибирской области – Андреем Травниковым. Глава государства отметил, что не единожды говорится о том, что Россия поддерживает Беларусь и даже кормит нашу страну. Но Президент подчеркнул: Беларусь – площадка финишного производства и своего рода сборочный цех для России. И Александр Лукашенко привел конкретный пример.

Беларусь для России – это то же финишное производство, что было в Советском Союзе. Как мы часто говорили в народе – сборочный цех. Ресурсы мы, в основном, закупаем у вас, при всех выгодных и невыгодных ситуациях. Комплектующие мы покупаем у вас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В последнее время, вы, наверное, внимательно наблюдаете за событиями в наших отношениях, принято очень много говорить о том, что Россия, мол, поддерживает, а кто-то говорит – кормит Беларусь. И вообще, Беларусь пропала бы без России и так далее. Должен вам сказать, что Беларусь никуда не исчезнет и не пропадет. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, что, поддерживая, если такое есть, Россия поддерживает прежде всего себя. Потому что определяя когда-то, более 20 лет тому назад, курс Беларуси, по какому направлению нам двигаться, мы все-таки однозначно решили, что Россия – это не просто партнер, не просто дружественное нам государство.

Я часто привожу пример с МТЗ. Все говорят, что Беларусь – это, прежде всего, тракторный завод. Да не только. Нефтехимическая, нефтеперерабатывающая, машиностроительная отрасли… Это финишное производство огромного комплекса российской экономики. И я говорю, если бы Россия даже поддерживала Беларусь, поддерживая финишное производство, значит, поддерживает у себя тех, кто производит сырье, материалы, комплектующие. Так вот, МТЗ примерно на 60 % российское, а не белорусское производство. Так и по другим можно говорить направлениям.

Возьмите БелАЗ. БелАЗ создавался, прежде всего, для Советского Союза и, прежде всего, для России. Мы покупаем, может, один автомобиль для Беларуси – и то малотоннажный. У нас нет таких разработок, где мы можем использовать, допустим, автомобиль грузоподъемностью в 400-450 тонн.

Встает вопрос: так кого же поддерживает, если поддерживает, Россия? Сейчас говорят, что Россия стала более прагматичной, и вот эти рассуждения о братстве, о дружбе и прочее… Партнеры. Партнеры так партнеры, я нисколько не возражаю.

Мы готовы к сотрудничеству с нашей братской Россией настолько, насколько сегодня руководство России к этому готово. Только мы против всяких фейков, вбросов, раскручивания разных там тем в средствах массовой информации. Здравомыслие всегда победит, и русских с белорусами столкнуть не удастся. Никогда не удастся, по крайней мере, пока я Президент. Для нас русский человек, для меня лично – то же самое, что и белорус.