Совместная программа Минска и Астаны до 2026 года: на что поставили акцент

В Астане ночью накануне отлета делегации столбики термометров опустились до -12 градусов. Минск гостей встречал непривычно теплым для конца ноября «нулем». Нурсултан Назарбаев еще на пороге Дворца Независимости быстро скинул пальто. На гостеприимной белорусской земле давнему другу, по всей видимости, по-настоящему тепло. К десяткам фото- и видеокамер лидеры Беларуси и Казахстана вышли буквально на несколько минут. Именно эти кадры стали едва ли не самыми важными.

В Казахстане популярна пословица «доброе соседство важнее родственных уз». Похоже, что и в большой политике страна придерживается вековых традиций. Конечно, назвать соседями нас трудно, но вот упрекнуть в отсутствие экономических (да и геополитических) симпатий точно никто не рискнет. Казахстан входит в тройку торговых партнеров Беларуси в рамках СНГ. Прочные и связи на международной арене.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что ваш сегодняшний визит как раз послужит тому, чтобы мы могли нарастить товарооборот. У нас для этого есть все: наши специалисты, члены правительства, которые здесь присутствуют, предложат нам варианты. Хорошие наработки есть. Я думаю, если мы согласимся с этими предложениями, это будет значительный шаг вперед в создании более мощной торгово-экономической базы наших отношений.

Одним курсом страны идут вот уже четверть века – именно столько насчитывают дипломатические отношения между Беларусью и Казахстаном. Налицо и личная дружба двух Президентов. Причем не хуже экономических показателей их объединяют и общие увлечения. Например, Нурсултан Назарбаев, как и Александр Лукашенко, своим личным примером пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом.

Лидер Казахстана в азиатском мире фигура более чем весомая. Сменяются эпохи, в новых государствах политический калейдоскоп. А в степной стране по сей день доверяют своему «элбасы» (с казахстанского «лидеру нации»). Он, в свою очередь, ведет страну по пути того самого добрососедства. Беларусь сменила статус на «стратегического партнера».

Нурсултан Назарбаев, президент Республики Казахстан:

Сейчас в Казахстане, чего не было раньше, работает 260 совместных предприятий, шесть крупных узловых сборок белорусской техники на нашей территории. Мы говорили сегодня о совместном создании новой сельхозтехники для уборки зерна. Это очень хорошее предложение, я его поддерживаю.

Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев друг с другом встречаются регулярно. В прошлый раз президенты пожимали друг другу руки летом в Астане, и теперь вот в Минске. В рамках официальных визитов это уже шестая встреча. В этот раз риторика разговора – практическая и экономическая. Товарооборот должен увеличиться как минимум вдвое и дотянуться до планки в миллиард долларов. Назарбаев готов «открыть двери» для наших товаров еще шире.

Тлектес Есполов, ректор Казахстанского аграрного университета:

Мы изучили технику, технологии аграрные европейских стран, Америки, других континентов. По модернизации белорусская техника сегодня является лучшей. Акцент ближайшего будущего продиктован современными условиями. Цифровая экономика, космические технологии, «оборонка» – перспективы двухстороннего сотрудничества лежат далеко за горизонтом привычной взаимной торговли.

Александр Лукашенко:

За короткий промежуток времени наши программисты обеспечили качественный рывок страны в IT-сфере и вышли на глобальный уровень. Представители Казахстана уже побывали в Парке и смогли ознакомиться с белорусским программным обеспечением. Полагаю, что мы недостаточно используем потенциал научно-технических связей. Считаю важным развитие партнерства с Казахстаном в космической сфере. Беларусь готова поделиться серьезными наработками по беспилотным летательным аппаратам. Не только организовать поставки, но и передать технологии их производства.