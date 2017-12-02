Машины, яблоки, политика и даже кино. Что еще роднит Казахстан и Беларусь?

Татьяна Ревизоре, специальный корреспондент:

Наряду с официальной символикой у многих стран есть «национальные птицы». У Беларуси это, конечно же, аист. А у Казахстана – такой красавец-беркут. Изображение пернатого хищника есть даже на флаге.

Охота с беркутом – это неотъемлемый атрибут культуры казахов. Во времена кочевников ловчие птицы стоили очень дорого: степной орел мог обойтись хозяину в пять, а то и в шесть верблюдов. В наши дни расцвет азартного искусства в прошлом, но страна Великой степи не утратила традиций своих предков. А еще здесь часто говорят «хороший сосед лучше дальнего родственника».

Нина и Алдар Тунгушбаевы:

Беларусь для нас очень-очень много значит. Редко можно было найти казахскую семью или белоруса, проживающего в Казахстане, которые чувствовали какой-то разрыв, несмотря на все наши километры. Спасибо за то, что вы есть. Видим информацию из Беларуси и самым маленьким успехам мы очень радуемся и считаем своими.

Традиционная казахская юрта круглая. Считается, что человек чувствует себя более комфортно, когда в жилище нет острых углов. Нет их и в отношениях Беларуси и Казахстана. Наряду с Россией страны являются локомотивами Евразийского экономического союза.

Булат Султанов, доктор исторический наук, директор Исследовательского института международного и регионального сотрудничества:

Для Беларуси и для Казахстана характерно то, что они не стали бездумно разрушать отношения со своими соседями. Мне нравится прагматизм и безусловная защита национальных интересов в условиях многополярного мира.

Алматы – единственный в Казахстане город-миллионник. Несмотря на утрату официального статуса столицы, он по-прежнему остается историческим, культурным и финансовым центром республики. Жизнь в мегаполисе бурлит, а машин настолько много, что местные то и дело сетуют на пробки. Кстати, накануне на карте «южной столицы» появился проспект Назарбаева – главную улицу Алматы переименовали в честь первого президента.

Татьяна Ревизоре:

Казахстан ученые признали родиной современных яблок. В Алматы (название города так и переводится – «отец яблок») сочный фрукт в большом почете. Особенно «алматинский апорт». Этот древнейший в мире сорт впервые был замечен именно в горных местах. Яблоневый сад – гордость семьи Баденко. Садоводством отец и сын занимаются шесть лет. В хозяйстве, кроме яблонь, плантации малины. Высаживают ягоду осенью. Но прежде нужно подготовить почву.

Дмитрий Баденко, фермер:

Мы сменили помощника оператора на такого маленького. Его зовут Скунс. Сергей Баденко, фермер:

Этому спутнику в тракторе тоже белорусская техника нравится. Он мурлычет и говорит: «Очень тепло». Такой садовый трактор в поле не только надежный помощник, но и универсальный солдат.

Сергей Баденко:

Я с детства этот белорусский трактор знаю. А теперь он такой модифицированный, такой комфортный, такой удобный. И родной – это больше всего. А вот у брата Сергея Васильевича в хозяйстве имеется и классический вариант.

Юрий Баденко, фермер:

Сколько лет этому трактору, а он еще знаете марку какую имеет! Хороший трактор, ребятки. Репутация для фермера дороже любой рекламы. Ежегодно в Казахстане покупают около 3000 белорусских тракторов.

Андрей Гудко, директор торгового дома «МТЗ-Казахстан»:

Через год наш торговый дом как минимум на 20 % продажи нарастит. Мы продаем не просто тракторы в Казахстане. Мы стараемся продавать тракторы и вместе с ним технологии. Начиная с лета в Алматы собирают еще и наши МАЗы. Пока речь идет о двух видах самосвала. Спрос есть: уже реализовано более 20 единиц.

Или экспериментальный вахтовый автобус: шасси белорусское, а кузов местного производства. На таком транспорте рабочих доставляют к месту добычи полезных ископаемых.

Асан Менешов, консультант по продажам автосборочного завода коммерческой техники и автобусов в Казахстане:

Мы планируем на следующий год расширить модельный ряд техники МАЗ. Планируем собирать зерновозную технику, тягачи и дополнительные модели самосвалов.

В общем, выходим на рынок. А эти ряды знает каждый алмаатинец. «Зеленый базар» – это восточный колорит и более чем столетняя история. Казахи по традиции большие мясоеды. Особой популярностью пользуется конина. А вот привычный белорусу картофель отыскать удалось не сразу. Сорт местный, но и про наших здесь знают.

Продавец:

У вас картошка хорошая. Как у вас там зовут? Это бульба, да? И все-таки есть в южной столице место, где вкус Беларуси можно ощутить буквально. Магазин, в котором все продукты исключительно из Синеокой, Руслан открыл пять лет назад.

Руслан Юсупов, владелец магазина белорусских продуктов:

У меня у самого хорошие ассоциации с Беларусью, потому что я часто туда езжу. Захотелось просто частичку принести сюда. Сегодня среди покупателей много постоянных клиентов. Некоторые даже оставляют заказы.

Покупатели:

Довольны этими продуктами. Хорошие продукты.

Масло покупаю. Три сорта колбасы купила, и еще вот эту для плова взяла треску. На слуху у казахов и Кубок мира по биатлону. Трехкратная чемпионка Европы и серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Елена Хрусталева когда-то бегала и за Беларусь.

Елена Хрусталева, казахстанская биатлонистка, трехкратная чемпионка Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере:

На порядок вся команда подтянулась. И очень приятно, когда можно еще за одну команду болеть.

А у подножия Заилийского Алатау находится крупнейшая киностудия страны. Это здесь, в Алматы, легендарный Сергей Эйзенштейн снимал ленту «Иван Грозный». Для киношников нет границ. К примеру, съемки военных эпизодов казахстанской драмы «Дорога к матери» проходили в Беларуси, в Смолевичах. Сейчас на «Казахфильме» работают над новым большим проектом, который вполне может стать первым белорусско-казахским художественным фильмом.

Бекбулат Шекеров, главный редактор АО «Казахфильм»:

Пока ведутся предварительные переговоры с белорусской стороной. Будут не только актеры, может быть, и сорежиссер будет. Рабочее название «Лето сорок первого», это тоже военная тема. Посвящена она нашему видному государственному и общественному деятелю Ади Шарипову. Выпускник педагогического института Ади Шарипов стал одним из первых, кто организовал и возглавил партизанский отряд в Беларуси. О бесстрашном командире ходили легенды, а немцы за его голову обещали большую награду. В годы войны партизан Шарипов вел фронтовые дневники. Именно они легли в основу его знаменитых рассказов о войне и ее реальных героях. В мирное время известный ученый и писатель при любой возможности навещал свою Беларусь.

Клара Мынжасарова, вдова Ади Шарипова:

Он до конца своей жизни всегда говорил: «Казахстан моя родина. Но вторая моя родина – это Беларусь». У него тесная была связь с видными писателями. Выдающийся белорус Машеров, он был партизаном в свое время. И Ади Шарипов его лично знал, у них даже была тесная дружба.