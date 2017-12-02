Расширение географии поставок и совместные инвестиционные проекты: на что делают ставку Беларусь и Таджикистан

Президент Таджикистана нечастый гость в Минске. Это всего лишь третий визит Эмомали Рахмона в Беларусь, но лидеры приветствуют друг друга как давние партнеры. Оживленный диалог уже в самом начале встречи, рукопожатия – чуть дольше протокольных.

Таджикистан – одна из самых красивых стран, как позже отметит глава государства. Более 90 % территории занимают горы, буквально всю страну пронизывают быстрые полноводные реки. Одним словом, вдохновляет. Но сотрудничество, конечно, более приземленное: в основе – экономика. В 2017 году страны наторговали почти на 28 миллионов долларов. Чтобы укрепить торговые позиции, Беларусь предлагает Таджикистану скооперироваться и вместе выйти на рынки третьих стран. К примеру, Афганистана.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы много встречаемся и встречались с руководством, бизнес-кругами, политической элитой Афганистана. И они нас часто просят, чтобы мы помогли им с технологиями и открыли там производства. Люди хотят жить. Если бы мы с вами начали создавать эти предприятия в Таджикистане, в Афганистане, именно с привлечением ваших людей, мы бы это сделали мгновенно.

Машиностроение, что называется, рулит в совместной торговле. В честь трудовых подвигов в Таджикистане даже памятник нашему БелАЗу поставили.

А буквально на днях в Гиссаре открыли сборочное производство белорусских тракторов.

Александр Лукашенко:

Готовы в полной мере обеспечить потребности Таджикистана в автомобильной, дорожно-строительной, карьерной технике и другой, которая вам необходима. На подходе новые контракты.

Виталий Вовк, министр промышленности Республики Беларусь:

В текущем году прошли испытания хлопкоуборочные комбайны «Гомсельмаша», а со следующего года начнем поставки. Сегодня у нас есть контракт на поставку 24 единиц техники «Амкодор».

Ставка на конкретные проекты и межрегиональное сотрудничество – совместные планы на будущее. В 2018 году в Таджикистане встретятся бизнесмены двух стран и пройдет масштабная выставка белорусских товаров.

Александр Лукашенко:

И на этот бизнес-форум, который мы там организуем, приедут и афганские бизнесмены, таджикские там будут бизнесмены. Если из Узбекистана или других республик пожелают побывать на этом бизнес-форуме – пожалуйста, мы не запрещаем. Мы должны вывести весь спектр нашей продукции и показать там.

Стороны договорились составить дорожную карту, в которой пропишут конкретные шаги по взаимодействию. А чтобы закрепить итоги нынешних переговоров, подписан целый пакет документов.

Эмомали Рахмон, президент Республики Таджикистан:

Эти соглашения расширяют географию взаимодействия наших регионов. Вместе с этим появятся новые возможности для реализации совместных инвестиционных проектов в реальном секторе экономики. Последние годы мы с вами вполне оправдано сделали ставку на реализацию конкретных экономически выгодных проектов в тех отраслях, где совпадают интересы сторон.