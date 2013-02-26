Совет по развитию предпринимательства в Республике Беларусь должен стать генератором конструктивных идей

Новости Беларуси. Совет по развитию предпринимательства должен стать генератором конструктивных идей. 26 февраля об этом шла речь на встрече президента Беларуси с обновленным составом Совета. За годы работы структуре так не удалось выполнить основное требование главы государства – стать прямым связующим звеном между бизнесом и руководством страны. Поэтому было принято решение обновить организацию. Ее возглавил вице-премьер Петр Прокопович, а в состав вошли представители как крупных компаний, так среднего и малого бизнеса.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы мое отношение знаете к производству, к бизнесу вообще, к предпринимателям. Вы не те люди, которым надо создавать льготные, тепличные условия. Вы не инвалиды и даже не пенсионеры. Вы пришли для того, чтобы в конкурентной борьбе завоевать свое место под солнцем, работать на себя, получать приличную прибыль, платить налоги, чтобы государство могло существовать, и помогать тем, кто сегодня не может заработать столько. Никто не говорит, что у вас надо забрать последнее. Давайте будем великодушны. Это не значит, что мы должны там незаслуженно кому-то раздавать деньги, еще чего-то. Каждый должен трудиться. Ну если видите, что можно помочь детскому дому, спорту, здравоохранению, образованию - тому, что создает базу для жизни человека, - давайте поможем ему вместе. Я равно приближен ко всем - к бизнесменам, не бизнесменам, которые хотят добра для страны. Я прошу исходить из этого. Поэтому, если у вас будут какие-то проекты, прорывные проекты, нужные для страны, милости просим, дверь у меня открыта. Позвонит Покопович, если не вы сами, я приму, поддержу, окажу поддержку для того, чтобы государство и вы от этого имели определенные дивиденды. Но ни в коем случае не лоббирование каких-то там интересов, чтобы легче жить. Лоббировать можно, и вы должны лоббировать, но лоббировать по государственному, так как это в интересах всего общества.

Совет по развитию предпринимательства создавался 13 лет назад для решения очень многих задач. Самые главные из них, пожалуй, налаживание для государства обратной связи с белорусскими бизнесменами, их участие в совершенствовании законов и выработке перспективных деловых идей. Естественно, с возможностью представить их напрямую Президенту. Для нового состава Совета Александр Лукашенко 26 февраля сформулировал ряд акцентов.

Александр Лукашенко:

Я хочу, чтобы вы четко осознавали: любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать «крышу» для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом для подобных инициатив и структур. Хочу подчеркнуть: если кто-то из бизнесменов будет финансировать «пятую колонну» или каким-то иным способом оказывать негативное влияние на общество, то я буду считать, что они включились в политическую борьбу, в борьбу против государства. А там – свои законы. Потом пусть не обижаются подобные бизнесмены.

Участие в социальных программах должно быть нормой жизни для предпринимателей. Тогда люди будут вас уважать. И не придется рассуждать о негативном имидже бизнесменов.

То есть сейчас стоит задача существенно повысить эффективность работы Совета. Если ранее за год рассматривалось порядка 130 законопроектов, то сегодня усилена аналитическая составляющая. Есть четкое понимание необходимости поддерживать инновации, экспортный потенциал, повышать конкурентоспособность отечественной продукции. Другими словами, выходить на качественно новые ступени развития бизнеса. Чтобы можно было составить достойную конкуренцию как на отдаленных внешних рынках, так и в рамках Таможенного союза, Единого экономического пространства.

Петр Прокопович, председатель Совета по развитию предпринимательства в Республике Беларусь, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Сегодня мы должны перестроить малый и средний бизнес таким образом, чтобы он занимался в основном производством промышленным, строительным, в сфере услуг, то есть те направления, которые сегодня востребованы, которые в конечном счете решают судьбу страны. И мы должны создать за оставшиеся три года не менее 300 тысяч новых рабочих мест.

В новый состав Совета входит 22 представителя от общественных объединений, крупного, среднего и малого бизнеса. Надо отметить, что последние два активно развиваются. За 2012 год субъектов малого и среднего предпринимательства стало больше почти на 8%. В чем-то это результат принятой в конце 2010 года Директивы № 4.

С того времени вышел 121 документ, направленный на улучшение ведения бизнеса. Например, упрощение лицензирования, налоговые льготы, электронная регистрация своего дела. Деятельность контролирующих бизнесменов органов с постоянных проверок переориентировалась на анализ и профилактику нарушений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новицкий, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор СООО «Хенкель баутехник»:

На мой взгляд, поддержка профессионального образования и обучения – ключ к будущему росту производительности труда. В целях расширения доступности рабочей силы требуемой квалификации необходимо четко определить роль, обязательства государства, компаний и объединений бизнеса в сфере образования. Все это стоит денег, но то, о чем я сейчас говорю, это уже не социальные расходы, это уже социальные инвестиции, которые нам вернутся ростом производительности труда.

Говорили 26 февраля и о такой непростой теме как национальный инвестор. Чаще его ищут за рубежом, но иногда далеко ходить не нужно.

Валентин Байко, председатель общего собрания участников СООО «Конте Спа» г. Гродно:

Мне кажется, не лишним было бы еще раз дать понять обществу, чиновникам, предпринимателям, бизнесменам о заинтересованности государства в развитии белорусского национального инвестора, о его важном значении для развития и подъема экономики нашей страны.

Александр Лукашенко:

Основа моей политики – честность и справедливость. Я хочу вас защитить от всяких наездов, посадок непонятных. Я жду. Пожалуйста, приходите. При всех равных возможностях мы отдадим предпочтение своим людям. Но это должно быть честно. Поэтому сейчас лучше делайте честно, чтобы потом и дети спокойно унаследовали вашу собственность, и жили спокойно. Я просто хочу, чтобы было честно. Все. У мня нет другой политики. Поэтому я жду, с большим удовольствием. Если вы скажете, что вы хотите инвестировать или приватизировать что-то, или строить, да Господь с вами. Я лично готов подписать по любому крупному инвестору Указ, как это я часто делаю по иностранцам. Поэтому я сразу отвечаю, что быть национальному инвестору. Есть деньги – собирайтесь. Если не хватает каких-то там средств у одного, собирайтесь вместе.

На совещании стало ясно, что у президента и бизнесменов общее понимание существующих проблем и путей их решения. Стороны сразу нашли общий язык, а решения принимались на месте.

Виктор Маргелов, председатель Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Если мы все-таки систему обращения с отходами потребления построим по западному образцу, то страна не с первого года, но со второго-третьего до миллиарда долларов будет экономить. Нам нужно на принципах саморегулирования все-таки эту отрасль запустить.

Александр Лукашенко:

Я за то, чтобы вы взяли и завтра эту систему создали в стране. Гора с плеч.

Не обошлось без критики Правительства. Все-таки принято много решений в сфере развития предпринимательства. Государство ожидает, что вклад малого и среднего бизнеса в ВВП к 2015 году должен составить не менее 30%. Но все-таки слишком часто говорят о приватизации как поиске денежных средств для развития.

Александр Лукашенко:

Хватит болтать о приватизации. Это становится для нас вредным. Меня уже начинает настораживать: как будто в Минэкономики, в Правительстве не о чем говорить, как только о приватизации.

Мы обозначили, что мы не будем ничего огулом приватизировать. Мы даже отказались от списков предприятий, которые подлежат приватизации. Ну, пошли путем России. Те списки публикуют, и под нож эти предприятия. Было заявлено, что любое предприятие можно приватизировать: «Беларуськалий», на который многие положили глаз, нефтепереработка, «МАЗ», «БелАЗ» и прочие. Но эти предприятия имеют очень высокую цену. Хотите вы? С большим удовольствием только вам. Вы наши предприниматели. Только вам. Но оно имеет цену. Например, за «Беларуськалий» объявлена цена в $32 млрд, я ее понизить не могу. Меня люди спросят: «Как же ты объявил столько, уже иностранцы эту цену признали, а ты начал ее понижать?» Не покупают по такой цене и не надо. Мы не торопимся.

Еще глава государства затронул и одну тему, не имеющею прямого отношения к совещанию. Это рост цен в стране.

Александр Лукашенко:

Я просто в прошлом году, когда мы выходили из этого непонятного финансового состояния, закрывал глаза на некоторые процессы, когда даже административно мы повышали цену. Я вам должен сказать, что с этого года эта дурница заканчивается. Эта безудержная инфляция, а когда сдерживающих факторов нет (рыночных или административных, не важно каких), тогда нет и развития. Когда такая инфляция, когда рост цен, о каком развитии, модернизации может идти речь? Поэтому с этого года, с этого момента думайте как мы будем работать в этом году так, чтобы все-таки инфляция и цены росли приемлемо не только для общества, но и для производства.

В рамках развития предпринимательства сегодня наступает период реализации глобальных задач. Зачаточное состояние давно пройдено. В Беларуси есть много предприятий, которые начинали с нуля, а сегодня продают продукции на экспорт более чем на 100 млн долларов. Совет должен воспользоваться талантом и опытом таких руководителей, и это положительно скажется для всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Давайте договоримся, что этот Совет будет работать эффективно и он принесет большую пользу для нас и нашего государства. И для вас тоже.