Известному публицисту Александру Проханову исполнилось 75 лет

Новости Беларуси. Известному публицисту, журналисту и писателю Александру Проханову — 75. С юбилеем главного редактора газеты «Завтра» поздравил Президент Беларуси.

Александр Андреевич - автор книг «Иду в путь мой», «Желтеет трава», «Там, в Афганистане», «Записки на броне» и других. Долгие годы работал как специальный корреспондент и побывал во многих горячих точках в странах Латинской Америки, Мозамбике, Эфиопии, Афганистане.

Среди последних работ писателя – серия романов «Семикнижие», «Господин Гексоген» и книга «Поступь Русской Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.