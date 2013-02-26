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Известному публицисту Александру Проханову исполнилось 75 лет

26 февраля 2013 08:15
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Новости Беларуси. Известному публицисту, журналисту и писателю Александру Проханову — 75. С юбилеем главного редактора газеты «Завтра» поздравил Президент Беларуси.

Александр Андреевич - автор книг «Иду в путь мой», «Желтеет трава», «Там, в Афганистане», «Записки на броне» и других. Долгие годы работал как специальный корреспондент и побывал во многих горячих точках в странах Латинской Америки, Мозамбике,  Эфиопии, Афганистане.

Среди последних работ писателя – серия романов «Семикнижие», «Господин Гексоген» и книга «Поступь Русской Победы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Подарки # Александр Лукашенко # Александр Проханов

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