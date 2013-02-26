«Белая Русь» подписала соглашение о сотрудничестве с польской партией «Самооборона»

Новости Беларуси. Соглашение о сотрудничестве подписали Общественное объединение «Белая Русь» и польская партия «Самооборона». Стороны намерены развивать проекты, направленные на дружбу и взаимодействие в сферах экономики и молодежной политики. Планируется, что организации будут обмениваться опытом и создавать условия для интеграции белорусской и польской молодежи.

Партия «Самооборона» - одна из самых ярких и заметных организаций на польском политическом пространстве. Особое внимание она уделяет развитию сельского хозяйства. Во время пребывания в Беларуси польская делегация посетила ряд сельхозпредприятий и обсудила возможность закупки белорусских тракторов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лех Куропатвиньски, председатель партии «Самооборона Республики Польши»:

Мы подписали соглашение о сотрудничестве, и мы надеемся, оно будет развиваться и в экономическом, и в политическом плане. Мы расскажем в Польше о том, что мы видели в Беларуси. Об экономическом развитии. Ведь то, как рассказывают о Беларуси польские СМИ, не соответствует действительности. Что касается проектов, то особое внимание мы уделим развитию молодежного движения, чтобы молодежь могла приехать сюда и своими глазами увидеть жизнь в Беларуси, в государстве, которое заботиться об интересах молодежи. Что касается белорусского сельского хозяйства, я восхищен. Это европейский уровень, а не как об этом пишут некоторые.

Александр Шатько, заместитель председателя РОО «Белая Русь»:

Мы хотим общаться с европейскими соседями, в том числе и с партией «Самооборона». Будем работать исключительно на какие-то совместные действия в плане аналитики, в плане выбора некого пути информирования обеих стран, и пока это соглашение такое о сотрудничестве.