Совет депутатов утвердил Анатолия Исаченко в должности губернатора Минской области

Новости Беларуси. Выход на рентабельную работу предприятий, привлечение инвестиций и работа с кадрами – основные задачи, которые предстоит решать новому руководителю столичного региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 июля Анатолий Исаченко утвержден в должности губернатора Минской области областным советом депутатов.

Кандидатуру представила глава администрации Президента. Наталья Кочанова высоко оценила личные и деловые качества нового губернатора, отметив, что он всегда ответственно относился к своим трудовым обязанностям, проявлял инициативу и детально изучал кадровый потенциал. А напутствие перед новым этапом в карьере Анатолий Исаченко дал госсекретарь Совета безопасности Беларуси.