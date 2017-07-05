Анатолий Исаченко, губернатор Минской области: Мое кредо по жизни – там, где работаешь, там и живешь

Новости Беларуси. Анатолий Исаченко утвержден в должности губернатора Минской области. За его кандидатуру проголосовали на сессии областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

4 июля глава государства Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Миноблисполкома. До этого Исаченко работал помощником Президента – главным инспектором по Минской области.

Представляя перед депутатами кандидатуру нового губернатора, глава Администрации Президента Наталья Качанова заметила, что он ответственно относился к своим обязанностям в трудовой деятельности, проявлял инициативу, детально изучал кадровый потенциал того или иного региона.

Все 48 депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за Анатолия Исаченко единогласно.

Анатолий Исаченко – седьмой по счету губернатор Минской области в независимой истории. На этом посту он сменил Семена Шапиро. Перед новым руководителем поставлены задачивывода предприятий на рентабельную работу, активизации инвестиционной деятельности, развития инфраструктуры, совершенствование кадровой работы.