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Анатолий Исаченко, губернатор Минской области: Мое кредо по жизни – там, где работаешь, там и живешь

05 июля 2017 17:27
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Новости Беларуси. Анатолий Исаченко утвержден в должности губернатора Минской области. За его кандидатуру проголосовали на сессии областного Совета депутатов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

4 июля глава государства Александр Лукашенко назначил Анатолия Исаченко председателем Миноблисполкома. До этого Исаченко работал помощником Президента – главным инспектором по Минской области.

Представляя перед депутатами кандидатуру нового губернатора, глава Администрации Президента Наталья Качанова заметила, что он ответственно относился к своим обязанностям в трудовой деятельности, проявлял инициативу, детально изучал кадровый потенциал того или иного региона.

Все 48 депутатов, присутствовавших на сессии, проголосовали за Анатолия Исаченко единогласно.

Анатолий Исаченко – седьмой по счету губернатор Минской области в независимой истории. На этом посту он сменил Семена Шапиро. Перед новым руководителем поставлены задачивывода предприятий на рентабельную работу, активизации инвестиционной деятельности, развития инфраструктуры, совершенствование кадровой работы.

Анатолий Исаченко, губернатор Минской области: Мое кредо по жизни – там, где работаешь, там и живешь-1

Анатолий Исаченко, губернатор Минской области:
Мое кредо по жизни – там, где работаешь, там живешь, там, где живешь – там работаешь.

Понятно, что желания всегда у нас огромные у всех. Но иногда возможности не позволяют творить наши желания в жизнь. Это, в принципе, и в области, и в регионе, и в семье каждой. Хочется больше, но надо соизмерять одно с другим. Самое главное – об этом рассказывать.

# Отставки и назначения в Беларуси # Анатолий Исаченко

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