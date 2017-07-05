Прямой эфир

Председатель парламента Черногории: Нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество с Беларусью

05 июля 2017 07:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На полях форума запланировано много встреч. Так, уже ранним утром состоялся разговор председателя нижней палаты белорусского парламента и его коллеги из Черногории – главы Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Брайович и Владимир Андрейченко обсудили перспективы сотрудничества двух государств.

Особое внимание стороны уделили сферам туризма и экономики. Отметим, что в 2016 году 36 тысяч белорусов посетили Черногорию. А взаимный товарооборот между странами составляет 2 миллиона долларов.

Председатель парламента Черногории: Нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество с Беларусью-1

Иван Брайович, председатель парламента Черногории:
Между Беларусью и Черногорией есть много общего. Мы также выступаем за поддержание мира в регионе. Это очень важно.

Но нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество, наши отношения имеют глубокий потенциал.

В рамках летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ намечены встречи с депутатами из США и Румынии. Планируется официальный визит делегации Туркменистана.

# Фотофакт # ОБСЕ # Иван Брайович

Другие новости рубрики

Все новости
Работы предстоит очень много: 5 июля в Минске открывается 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ
05 июля 2017 07:28

Работы предстоит очень много: 5 июля в Минске открывается 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры
05 июля 2017 07:06

Во время сессии ПА ОБСЕ в Минске будут дежурить англоговорящие волонтеры

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости
04 июля 2017 18:36

Лидеры зарубежных стран, политики, деятели культуры продолжают поздравлять Президента и Беларусь с Днем Независимости