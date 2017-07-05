Председатель парламента Черногории: Нам необходимо начать более интенсивное сотрудничество с Беларусью

Новости Беларуси. На полях форума запланировано много встреч. Так, уже ранним утром состоялся разговор председателя нижней палаты белорусского парламента и его коллеги из Черногории – главы Скупщины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Брайович и Владимир Андрейченко обсудили перспективы сотрудничества двух государств.

Особое внимание стороны уделили сферам туризма и экономики. Отметим, что в 2016 году 36 тысяч белорусов посетили Черногорию. А взаимный товарооборот между странами составляет 2 миллиона долларов.