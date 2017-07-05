Работы предстоит очень много: 5 июля в Минске открывается 26 летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Новости Беларуси. Главное политическое событие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 5 июля в Минске открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Крупный форум наша страна принимает впервые. Основная цель встречи парламентариев и делегатов из шести десятков стран – укрепить взаимное доверие и сотрудничество в регионе организации.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Работы предстоит очень много, мы будем много общаться с нашими белорусскими коллегами-парламентариями, с которыми не надо выстраивать доверие, поскольку оно уже есть. Мы прошли этот процесс. Мы будем рады обмениваться идеями с нашими коллегами, рады работать вместе. Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира. Ключевыми темами станут терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека. Форум в Минске продлится до конца недели. Его результатом станет минская резолюция – своеобразная стратегия для парламентов и правительств государств в экономической, политической и гуманитарной сферах.

Филиппо Ломбарди, заместитель председателя комиссии по политическим вопросам парламента Швейцарии:

Очень важно, что Минск стал площадкой такого форума. Я ценю эту роль, которую Беларусь играет в установлении мира в Европе, поскольку она зачастую выступает в роли посредника в разрешении важных вопросов и конфликтов. И я надеюсь, что эта роль будет расти. Швейцария и дальше будет оказывать поддержку Беларуси во всех начинаниях. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет только нарастать.