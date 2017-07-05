Терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата и миграция: что обсудят на 26 сессии ПА ОБСЕ

Новости Беларуси. Главное политическое событие Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 5 июля в Минске начинает работу летняя сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ. Для участия в ней в белорусскую столицу уже прибыли более 600 гостей. Крупный форум наша страна принимает впервые. Участие в открытии сессии примет и Президент: Александр Лукашенко встретится с руководством ОБСЕ. Повестка сессии продиктована временем. Участники обсудят самые острые вопросы – терроризм, кибербезопасность, затяжные конфликты, изменение климата, а также миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению прав человека. Освещать это событие 5 июля телеканал СТВ будет в режиме прямых включений. На месте уже работает съемочная группа.

Ольга Петрашевская, СТВ:

Мы начинаем свою работу в прямом эфире от Дворца Независимости и в течении дня будем рассказывать о важнейшем политическом событии, к которому приковано внимание и объективы десятоков (если не сотен) телекамер со всего мира. Летняя сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ откроется уже через несколько часов. Если говорить неофициальным языком, обсуждения на форуме поможет и в какой-то степени подскажет правительствам деясятков стран, как реагировать на вызовы и угрозы, которых в мировом сообществе становится все больше. В глобальном обсуждении примут участие около 700 политиков из 57 госудств. Замечу, что самые многочисленные делегации – из США, Германии и Италии. 4 июля в Минск прибыла и глава Парламентской ассамблеи Кристин Муттонен. Она отметила, что Беларусь сегодня является не просто мостом между Востоком и Западом, но и важной международной площадкой (подробнее здесь). Судя по всему, Муттонен уже сверила политические часы с белорусскими парламентариями.

Кристин Муттонен, председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ:

Работы предстоит очень много, мы будем много общаться с нашими белорусскими коллегами-парламентариями, с которыми нам не надо выстраивать доверие, поскольку оно уже есть. Мы прошли этот процесс.Мы будем рады обмениваться идеями с нашими коллегами, рады работать вместе. Минск уже давно стал площадкой, где обсуждаются вопросы по построению мира. Ольга Петрашевская:

Повестку нынешней летней сессии можно разделить на три блока. Если тезисно, это политика и безопасность, наука и экономика, права человека. По каждому из этих направлений парламентариям предстоит выработать стратегию поведения. А общую черту подведут в итоговой Минской декларации. Именно в этом документе будут прописаны рекомедации для национальных правительств и парламентов. Но в декларацию войдут так же несколько дополнительных резолюций. В частности, наша страна подготовила предложение по борьбе с психоактивными веществами. У белорусских специалистов серьезный опыт в противодействии наркотрафику. Кроме того, наши парламентарии выступили соавторами и других резолюций, разработанных с коллегами из США, России и Азербайджана. И все эти документы, по сути, станут таким своего рода зеркалом, отражающим реакцию международного сообщества на самые актуальные и серьезные проблемы. Такие, к примеру, как борьба с терроризмом или дискриминация на религиозной почве. То, что столь значимый форум проводят именно в Минске, подтверждает репутацию Беларуси как надежной диалоговой площадки международного уровня. Мнения участников сессии:

Филиппо Ломбарди, заместитель председателя комиссии по политическим вопросам парламента Швейцарии:

Очень важно, что Минск стал площадкой такого форума. Я ценю эту роль, которую Беларусь играет в установлении мира в Европе, поскольку она зачастую выступает в роли посредника в разрешении важных вопросов и конфликтов. И я надеюсь, что эта роль будет расти. Швейцария и дальше будет оказывать поддержку Беларуси во всех начинаниях. Мы надеемся, что наше сотрудничество будет только нарастать.