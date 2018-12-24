Совещание у Президента. Во Дворце Независимости обсудили развитие сотрудничества с Россией

Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – главная политическая тема этого дня. 24 декабря во Дворце Независимости проходит совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Взаимоотношения Минска и Москвы – главная политическая тема этого дня. 24 декабря во Дворце Независимости проходит совещание по актуальным вопросам сотрудничества с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для Беларуси это государство – ключевой внешний партнёр, а всесторонний характер наших отношений важен для обеих стран. Это во время совещания подчеркнул Александр Лукашенко. Они строятся на системной, а главное – плановой основе. Президент обратил внимание, что по всем вопросам договоренностей с Россией в Союзном государстве подписаны многие соглашения. Однако, не все выполняются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Переговоры будут непростыми, вы все это прекрасно понимаете. Я хотел бы обсудить с вами, как будем двигаться дальше в решении интеграционных вопросов, непреклонно уважая суверенитет двух стран и особенно выбор народов – россиян и белорусов.
По газу на 2019 год цены урегулированы. Пусть это в два раза дороже, чем в России. Но вот уже три года подряд, включая 2019-й, – мы договорились о ценообразовании на природный газ.
Что касается налогового маневра, вернее цен на нефть, ситуация изменилась три года назад. В течение этих трех лет из-за налогового маневра мы потеряли почти 4,5 миллиарда долларов. Мы понимаем, что в ближайшие годы, примерно до 2024 года, это еще 10,5 миллиарда долларов мы понесем потерь.
И мне лично, и правительство это не отрицало, было жестко обещано, что мы (Россия – прим.ред) никогда не пойдем на ухудшение экономической ситуации в Беларуси, и мы компенсируем потери от налогового маневра. Это были обещания. Мы понимали и готовы были вести переговоры, как будут складываться цены на газ. Вроде бы вы на уровне двух правительств посчитали все, было принято решение и заявление было первого вице-премьера Силуанова, который вел с вами переговоры, что, да, потери Беларуси немалые, и мы готовы компенсировать эти потери за счет бюджета. И потом вдруг все остановилось.
Полгода назад на уровне Высшего госсовета договорились и утвердили приоритеты развития Союзного государства на предстоящие пять лет: от макроэкономики до здравоохранения и культуры. Каждый вопрос был согласован и прописан. Вместе с тем многие белорусские инициативы о более тесной интеграции не были поддержаны. Стороны вплотную приблизились к созданию единого топливно-энергетического рынка и к формированию общего правового пространства Союзного государства. Планомерная программа – есть, а решительности в действиях – нет.