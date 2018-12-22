Бюджет Союзного государства принят, над отменой роуминга работают. О чём договорились парламентарии Беларуси и России?

Новости Беларуси. В Москве 22 декабря во втором чтении приняли бюджет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Большинство средств направят на финансирование совместных программ. Парламентарии также обсудили ход работы об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это работа ведётся не первый год, однако пока идея не реализована.

Главный вопрос нынешней сессии – бюджет. По сравнению с 2017 годом он вырос. При доходной части свыше 7 миллиардов, профицит 920 миллионов российских рублей. Большую часть средств, а именно 70 %, планируют потратить на союзные программы: промышленность, наука, военно-техническое сотрудничество, безопасность и социальная сфера. Прежде всего, сюда и направят финансы.

Кстати, в предыдущие годы осваивались не все бюджетные деньги. На это часто указывали и высшие должностные лица. Так накопилось аж 3 миллиарда, в 2019 их наконец израсходуют. И, между прочим, часть предложений на что потратить, внесли парламентарии. Поправки обсуждали 21 декабря во время первого чтения.





Иван Мельников, заместитель председателя Парламентского собрания союза Беларуси и России, депутат Государственной думы Федерального собрания России:

В целом бюджет принят, все поправки приняты и те, которые не реализованы в какие-то конкретные цифры, они реализованы в виде поручений в постановлении, которое принято по итогам рассмотрения этого вопроса.



Есть ещё один вопрос, который очень волнует парламентариев. Эффективность. Если такая внушительная часть денег из союзного кошелька идёт на реализацию совместных программ, мы должны видеть не просто теоретический результат, а реальную отдачу. Внедрение разработок в жизнь, так сказать, прибыль от них, применение на практике.

Отслеживать продуктивность планируют с помощью мониторинга. Уже на следующей сессии хотят заслушать соответствующие отчёты. А пока же отчитаться по некоторым вопросам законодатели пригласили министров. Новшество парламентского собрания – правительственный час для самых злободневных тем.





Екатерина Жилянина, СТВ:

Белорусские мобильные операторы здесь, в Москве, работают в режиме роуминга. Чтобы не тратиться, разговаривать приходится по минимуму. Но куда сложнее, чем командировочным, контролировать эту статью расходов жителям приграничных районов. На территории Смоленской, Брянской областей телефоны просто сами переключаются на белорусские вышки, и тогда россиянам приходят внушительные счета за разговоры с российскими же пользователями.





Отмена роуминга, или по меньшей мире сниженные на него тарифы, для белорусов и россиян вопрос не новый. Но только решение его затянулось. На недавно прошедшем в Гомеле Форуме регионов спикеры наших парламентов Михаил Мясникович и Валентина Матвиенко в очередной раз поставили задачу ускоряться в решении задачи.

Валентина Матвиенко о «Городе мастеров» в Могилёве: «Под таким впечатлением до сих пор нахожусь!» С тех пор уже стороны провели несколько раундов переговоров, и вот наконец на парламентской сессии доложили, в какой точке исполнители находятся сейчас.



Константин Носков, министр цифрового развития, связи и коммуникаций России:

Здесь есть несколько составляющих. Это снижение стоимости исходящих звонков – с одной стороны, с другой стороны – снижение стоимости или отмена платы за входящие звонки. Я думаю, что весной мы можем выйти на конкретные результаты. Операторы идут на встречу, это их бизнес. Это логика рынка, чтобы прийти к снижению цен и тем самым увеличить поток общения.



Огромный потенциал у Беларуси и России в научно-технической плоскости. К этому времени мы уже реализовали порядка 50 программ. В результате появились новые методики лечения, разработки радиоэлектроники для машин, космические технологии, прорывные идеи в приборостроении и принципиально новое поколение комбикормов. Стоящие идеи есть у ученых обеих сторон. Для этого, собственно, и создаём единое научно-техническое пространство. Единственное, процедуры согласования сейчас слишком длительные.

Александр Шумилин: «Стоит задача за полгода проходить все согласования» Наделить соответствующими полномочиями хотят комиссии с профильными ведомствами, и тогда для запуска разработок не нужно будет ждать очередного заседания союзного Совмина.

Стал вопрос о признании интеллектуальной собственности. После того, как белорусы с россиянами получили уникальный продукт, нужно понимать, кому принадлежит на него право. Ведь частенько разработку можно продать или запатентовать. Чтобы исключить ненужные сомнения, разработают некое типовое положение. Другими словами, кому будет принадлежать авторство, решат ещё на берегу.

И, наконец, финансирование программ предлагают не ограничивать бюджетными средствами, а привлекать частный бизнес, коммерческие институты и фонды. В целом упростить многие процессы на пространстве Союзного государства поможет гармонизация национальных законодательств. Это уже прямая функция парламентариев. Многое для сближения белорусского правового поля с российским сделано. Но какие-то барьеры по-прежнему тормозят интеграцию.