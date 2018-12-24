Александр Лукашенко 25 декабря совершает рабочий визит в Москву

Новости Беларуси. Развитие белорусско-российских отношений обсудят президенты двух стран. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 25 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главы государств подведут итоги сотрудничества в уходящем году, а также обратятся к теме будущего взаимодействия. Особое внимание – развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализацию прежних договорённостей в интеграционных форматах.

Президент Беларуси о российском налоговом манёвре: даже при худшем варианте катастрофы не будет