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Александр Лукашенко 25 декабря совершает рабочий визит в Москву

24 декабря 2018 11:11
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Новости Беларуси. Развитие белорусско-российских отношений обсудят президенты двух стран. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится 25 декабря в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Александр Лукашенко 25 декабря совершает рабочий визит в Москву-1

Главы государств подведут итоги сотрудничества в уходящем году, а также обратятся к теме будущего взаимодействия. Особое внимание – развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере с акцентом на реализацию прежних договорённостей в интеграционных форматах.

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# Беларусь-Россия # Фотофакт

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