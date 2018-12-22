Парламентарии приняли бюджет СГ на 2019 год в окончательном чтении

Новости Беларуси. В Москве 22 декабря во втором чтении принят бюджет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в 2019 году он рассчитан с профицитом, а доходная его часть составит более 7 миллиардов российских рублей. Большинство средств - на финансирование совместных программ, в том числе научных. Единое научно-техническое пространство также вошло в повестку 55 сессии Парламентского собрания Союзного государства, которая прошла в Москве.

Законодателям предложили наделить комиссии и профильные ведомства особыми полномочиями, для того, чтобы сократить сроки запуска совместных программ.