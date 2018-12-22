Парламентарии приняли бюджет СГ на 2019 год в окончательном чтении

Новости Беларуси. В Москве 22 декабря во втором чтении принят бюджет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Москве 22 декабря во втором чтении принят бюджет Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в 2019 году он рассчитан с профицитом, а доходная его часть составит более 7 миллиардов российских рублей. Большинство средств - на финансирование совместных программ, в том числе научных. Единое научно-техническое пространство также вошло в повестку 55 сессии Парламентского собрания Союзного государства, которая прошла в Москве.
Законодателям предложили наделить комиссии и профильные ведомства особыми полномочиями, для того, чтобы сократить сроки запуска совместных программ.
Александр Шумилин, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:
Пока мы выделим ресурсы, то за 2 года многие вещи, которые предлагались, морально устаревают. Иногда с согласования программы до выделения ресурсов проходило 2 года, инновация развивается очень быстро. Стоит задача сократить этот период и как минимум за полгода проходить все согласования.
Кроме того, к финансированию совместных программ предлагают привлекать частный бизнес, венчурные фонды и коммерческие институты. Законодатели в свою очередь обратили внимание на эффективность, отдачу от затраченных средств.
О продуктивности своей работы впредь исполнители будут отчитываться. Таким образом, предстоит разработать соответствующие механизмы. Парламентарии также обсудили ход работы об отмене роуминга на территории Союзного государства. Это работа ведётся не первый год, однако пока идея не реализована. Ожидается, что снижение тарифов на разговоры по сотовому между белорусами и россиянами произойдёт ближайшей весной.