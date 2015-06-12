Иностранные граждане могут посещать Беловежскую пущу без виз

Новости Беларуси. В Беловежскую пущу без визы! Отныне зарубежные гости смогут беспрепятственно посещать знаменитый белорусский заповедник. Специальный пропуск им выдадут прямо на границе. Правда, действовать он будет три дня и только на территории парка. Упрощение визового режима направлено на привлечение туристов в Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Между тем многие туристы решили не откладывать поездку в долгий ящик и воспользовались безвизовым бонусом уже 12 июня. Особой популярностью пользуется музей народного быта, лесной зоопарк с традиционными обитателями беловежской пущи и символом страны — зубром.

Ежи Нестерук, турист (Польша):

Этот шаг должен был быть давно, чтобы посещали пущу. Надеюсь, что без виз будет.