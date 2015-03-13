Государственный секретарь Ватикана Пьетро Паролин прибыл с официальным визитом в Беларусь

Новости Беларуси. Объективную и конструктивную позицию Ватикана по отношению к Беларуси ценят в нашей стране. Об этом заявил 13 марта министр иностранных дел Владимир Макей на встрече с Госсекретарем этого государства кардиналом Пьетро Паролином.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Спасибо за такой сердечный прием. Нынешний визит в Беларусь позволит мне лучше познакомиться с вашей страной и народом. Также я хотел бы передать народу, религиозным общинам и в первую очередь всем католикам слова благословения Святого Отца. Сегодня самое главное – открытость, понимание и готовность к сотрудничеству. И мой визит проходит именно в этом ключе. Тем более для дипломатии так важен хорошо налаженный диалог.

Между Беларусью и Ватиканом сложились особые отношения взаимопонимания и доверия. Владимир Макей выразил надежду, что приезд кардинала будет способствовать активизации взаимоотношений во всех сферах.

В свою очередь Госсекретарь Ватикана также высказал уверенность в дальнейшем развитии диалога и передал органам государственной власти, народу, религиозным общинам слова приветствия Святого Отца.

Как ожидается, Пьетро Паролин пробудет в нашей стране до конца недели. На это время запланированы встречи с руководством республики, Митрополитом Минским и Заславским Павлом, а также членами Конференции Католических Епископов.

Кроме того, посланник Святого Престола пообщается с верующими и освятит первый камень здания Апостольской нунциатуры в Минске.

А накануне своего визита он сделал несколько заявлений для прессы. В частности, Госсекретарь поддержал усилия Беларуси по урегулированию украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пьетро Паролин, Государственный секретарь Ватикана:

Беларусь служит отличной площадкой для переговоров по украинскому конфликту. Те соглашения и документы, которые были подписаны в Минске, позволили достичь определенных договоренностей. Ватикан высоко ценит дипломатический вклад Беларуси.