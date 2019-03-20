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Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым

20 марта 2019 08:26
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Новости Беларуси. 19 марта состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с Нурсултаном Назарбаевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер отметил, что с большим сожалением воспринял этот шаг своего друга. Лидеры договорились обязательно встретиться во время юбилейного саммита ЕАЭС, который пройдет в Астане в мае 2019 года.

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# Беларусь-Казахстан # Александр Лукашенко # Фотофакт

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