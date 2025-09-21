Более 1 млн человек стали участниками акций протеста во Франции

Дамоклов меч повис над главой Франции, который явно не может взять ситуацию в стране под контроль, а его рейтинг бьет антирекорды. Макрона поддерживает всего 20 %. Остальные выходят на улицы и громят Париж, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На протесты вышло более миллиона человек. В итоге были заблокированы вокзалы и транспортные развязки. А в Париже разгорелись уличные бои. Профсоюзы бунтуют против требований Макрона урезать льготы и заморозить пенсии и зарплаты. Но сколько ни митингуй – правительству нужно найти 100 миллиардов евро для обслуживания госдолга.

Прошлый премьер предложил сэкономить на праздниках – отменить Пасху и 8 мая, за что поплатился креслом. Но урок прошел даром. К примеру, прекратить финансировать Украину и эти деньги пустить на пенсии и зарплаты – все равно не прозвучало. Более того, новый премьер – бывший министр обороны, предложил увеличить помощь Киеву.