Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

Новости Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации нового президента Казахстана. На совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Токаев будет занимать пост исполняющего обязанности президента до 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Назарбаева.

Новый лидер не один год находится в руководстве страны. Так, Токаев был министром иностранных дел, работал премьер-министром, являлся главой верхней палаты парламента.

Напомним, об отставке Нурсултана Назарбаева стало известно накануне. Он подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.