Прямой эфир

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике

20 марта 2019 08:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Казахстана. В Астане прошла церемония инаугурации нового президента Казахстана. На совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев принес присягу народу страны и вступил в должность главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике-1

Церемония инаугурации нового президента Казахстана прошла в Астане: что известно о политике-3

Токаев будет занимать пост исполняющего обязанности президента до 2020 года – тогда должен был истечь срок полномочий Назарбаева.

Новый лидер не один год находится в руководстве страны. Так, Токаев был министром иностранных дел, работал премьер-министром, являлся главой верхней палаты парламента.

Напомним, об отставке Нурсултана Назарбаева стало известно накануне. Он подписал указ о сложении полномочий президента республики с 20 марта.

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»

# Международная политика # Касым-Жомарт Токаев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Смартфонные зомби»: как делают безопасным дорожное движение в Южной Корее
20 марта 2019 07:06

«Смартфонные зомби»: как делают безопасным дорожное движение в Южной Корее

Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта
20 марта 2019 06:23

Инаугурация нового президента Казахстана состоится 20 марта

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»
19 марта 2019 16:42

Назарбаев: «Я принял непростое для себя решение – сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан»