Трамп не готов усилить санкции против России – итоги визита президента США в Британию

За океаном любимая игра – это гольф, а любимое развлечение тамошних экспертов – считать, сколько американские политики тратят дней и часов на это занятие. Недавно стало известно, что Трамп провел на поле для гольфа треть своего президентского срока. Играет американский президент на личных полях в нескольких штатах. Иногда перемещается в Шотландию, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе глава Белого дома также был замечен в Великобритании, но не ради гольфа. Он встретился с королевской семьей и премьером Стармером и чувствовал себя буквально как дома. Явно хотел показать, кто здесь хозяин.

Неоднократно нарушал протокол, хлопая Карла по плечу, шел впереди на смотре караула и общался с британскими гвардейцами как с подчиненными. Британцы были шокированы, но в долгу не остались. В королевском дворце Трампа ждали – зеленая повестка от Карла III, против которой выступает Трамп; алкоголь на столе, который Трамп не пьет, и на десерт – медиамагнат Руперт Мердок в числе приглашенных, который финансировал кампанию в СМИ против Трампа. А на улицах многочисленная толпа. Одним словом, гостю оказали максимально холодный прием, хотя и помпезный. Ну и результаты визита соответствующие. На пресс-конференции Трамп заявил, что не готов усилить санкции против России, хотя и разочарован Путиным. Никакой конкретики по Украине не было. Вместо этого, Трамп схватился за новый победный кейс: пообещал вернуть авиабазу Баграм в Афганистане. На что сразу же отреагировал «Талибан», пообещав возобновить террористические атаки.

Стармер пытался склонить Трампа к поддержке Зеленского, но тоже ничего не получил. Итог визита – разве что Мелания и британская королева смогли выгулять новые наряды. Ну хоть кому-то повезло.