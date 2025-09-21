Китайские умные теплицы совсем скоро появятся в Беларуси. Рассказываем, чем они уникальны

Совсем недавно Президент был на саммите ШОС, где на встречу с Лукашенко китайские бизнесмены выстроились в очередь. Часть переговоров прошла в закрытом режиме. Деньги любят тишину, как говорится. Особенно сейчас важно соблюдать осторожность, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Закрытые встречи Лукашенко с бизнес-кругами Китая – о чем шла речь? Но были и открытые встречи. На одной из них обсуждали совместные перспективы в агросекторе. Китайские партнеры готовы поделиться с нами новейшими технологиями в строительстве теплиц, что, безусловно, принесет плоды, финансовые в том числе.

Его цветочный бизнес процветает уже более двух десятков лет – самое время открывать китайский вектор. О своих подопечных Константин Мойсюк рассказывать может часами. Гиацинты, нарциссы, тюльпаны, хризантемы, лилии и розы. В его фермерском хозяйстве найти можно не меньше 20 видов растений. Начинали еще в 2000-х, сейчас не скрывают: нуждаются и в модернизации, и в китайских технологиях.

Константин Мойсюк, глава крестьянского (фермерского) хозяйства:

Поступило предложение по поездке в Китайскую Народную Республику. Фирма, которая занимается производством теплиц в Китае, и уже первые начинают устанавливать у нас в Беларуси.

Тем временем о строительстве новых теплиц говорят и в столице. В фокусе снова китайские технологии. Минский парниково-тепличный переговоры с партнерами из Поднебесной уже ведет. А пока тестирует экспериментальные светодиодные светильники, которые помогают в круглогодичном выращивании. Как овощной продукции, так и цветочной. Смотреть будут и на долговечность, и на возможность приспособиться к белорусскому климату.

Сергей Некрашевич, генеральный директор Минского парниково-тепличного комбината:

Делегации из Китая, производители технологического оборудования, посещали наше предприятие. Мы обсуждали возможность поставки оборудования, запасных частей, семян цветочных растений.

К масштабной стройке здесь могут приступить уже через 2 года. О сотрудничестве с китайскими партнерами, конечно, говорить пока рано. Сейчас присматриваются, но и времени не теряют. Так, масштабная модернизация самой большой теплицы на комбинате завершилась в прошлом году. Кстати, обновление в рамках госпрограммы «Аграрный бизнес» позволило создать идеальный микроклимат для растений и значительно сэкономить энергоресурсы. Заменились системы полива, вентиляции и зашторивания.

Андрей Морозов, заместитель генерального директора Минского парниково-тепличного комбината:

Было установлено в пределах 7 тысяч светильников мощностью 600 ватт, которые позволяют создать световой поток мощностью от 18 до 20 тысяч люкс. Результаты масштабного обновления не заставили себя долго ждать. Сбор огурцов в межсезонный период вырос более чем в два раза – с 300 до 600 тонн в месяц. И это не предел, работают и с другими культурами.

Андрей Морозов:

Мы находимся на втором обороте томата. Средняя урожайность данных растений за оборот составит в пределах от 20 до 22 килограммов с метра квадратного.