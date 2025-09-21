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Орбан: Запад больше не является образцом подражания, нужно идти своим путем

21 сентября 2025 15:45
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Орбан: Запад больше не является образцом подражания, нужно идти своим путем-0

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад потерял статус образца для подражания, и призвал идти собственным путем. Об этом пишет РИА Новости.

Он критиковал ЕС за долги, миграцию, насилие и неэффективную политику, подчеркнув, что Венгрия опирается на традиции и труд.

«Нам нужна смелость – интеллектуальная, политическая и личная, – чтобы признать, что Запад больше не является образцом для подражания, и показать, что есть путь получше», – написал Орбан в соцсети «Х».

Орбан уверен, что без смены либеральной администрации в Брюсселе ЕС распадется в ближайшие годы. По мнению Орбана, эпоха господства Запада прошла, центр мировой экономики сместился на Восток, и преимущество будущего принадлежит странам, которые способны защищать свои ценности и эффективно развиваться.

Фото: pixabay

# Международная политика

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