Президент утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси
Новости Беларуси. 18 марта Президент утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси. Она разрабатывалась несколько лет. На прошлой неделе проект Концепции обсудили на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальный документ – прямое поручение главы государства и результат работы специалистов из самых разных областей и госорганов: от парламента до Академии наук.
В Концепции учитывается как зарубежный опыт, так и национальная специфика. Информационная безопасность сегодня – это та сфера, которая имеет наиважнейшее значение для обеспечения нормальной жизни государства и общества. Новейшие технологии и цифровизация кроме несомненной пользы могут нести вызовы и угрозы, такие как манипулирование массовым сознанием, дискредитация традиционных идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета. Защита от посягательств на эти области предполагает больше внимания к сетевой инфраструктуре и рост влияния отечественных СМИ.
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Согласно Концепции, Беларусь позиционируется как миролюбивое государство, которое рассчитывает на цивилизованное решение всех вопросов глобальной и региональной безопасности. В официальный оборот вводятся такие термины, как «информационный суверенитет и нейтралитет», «кибербезопаность». В этой части документ схож с европейскими аналогами. Одна из целей Концепции – создать равные условия для всех участников информационного пространства.
Евгений Липлянин, специалист оперативно-аналитического центра при Президенте Беларуси:
Нами предложен ряд инициатив. Например, это создание системы мониторинга информационной безопасности, которая будет основываться на создании национального центра информационной безопасности и отраслевых ведомственных центров.
Чем больше будет специализированных центров, тем качественней будут решаться вопросы обеспечения безопасности. А национальный центр – это центр, который будет агрегировать всю информацию, поступающую из ведомств отраслевых, чтобы качественно оценить, что происходит с информационной безопасностью в стране.
Алексей Баньковский, начальник информационно-аналитического управления Государственного секретариата Совета безопасности Беларуси:
Концепция создаст основу для более эффективного обеспечения прав всех субъектов, которые участвуют на сегодняшний день в информационной сфере, в сфере информационных отношений. И это являлось основной задачей Концепции информационной безопасности, чтобы оттолкнуться от того уровня, на котором мы находимся и, исходя из этого, уже идти дальше, развивать нашу национальную правовую систему.
Основные тезисы Концепции уже прошли апробацию на различных международных мероприятиях и конференциях, в том числе в рамках ОДКБ и СНГ. Это позволило на экспертном уровне оценить эффективность и актуальность нового документа. Результаты реализации Концепции будут отражаться в ежегодном докладе Президенту.
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