Новости Беларуси. 18 марта Президент утвердил Концепцию информационной безопасности Беларуси. Она разрабатывалась несколько лет. На прошлой неделе проект Концепции обсудили на заседании Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальный документ – прямое поручение главы государства и результат работы специалистов из самых разных областей и госорганов: от парламента до Академии наук.

В Концепции учитывается как зарубежный опыт, так и национальная специфика. Информационная безопасность сегодня – это та сфера, которая имеет наиважнейшее значение для обеспечения нормальной жизни государства и общества. Новейшие технологии и цифровизация кроме несомненной пользы могут нести вызовы и угрозы, такие как манипулирование массовым сознанием, дискредитация традиционных идеалов и ценностей, размывание национального суверенитета. Защита от посягательств на эти области предполагает больше внимания к сетевой инфраструктуре и рост влияния отечественных СМИ.

Президент Беларуси: «Нужно расширить сферу влияния отечественных средств массовой информации»