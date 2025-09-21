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В Бундестаге призвали стрелять на поражение при появлении истребителей РФ

21 сентября 2025 15:23
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В Бундестаге призвали стрелять на поражение при появлении истребителей РФ-0

Член Бундестага Юрген Хардт потребовал принять меры военного характера, включая стрельбу на поражение, в том случае, если над территорией НАТО будут появляться российские истребители. Об этом пишет РИА Новости.

Причиной стало заявление Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространство самолетами МиГ-31.

Министерство обороны России сообщило, что полет был штатным и проходил в рамках мировых норм.

Россия постоянно выражает озабоченность активностью НАТО вблизи своих рубежей и выступает за равноправный диалог, при этом подчеркивая, что она не угрожает другим странам, но будет отвечать на потенциальные угрозы.

Фото: pixabay

# Международная политика

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