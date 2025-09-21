Прямой эфир

Фон дер Ляйен выступила за укрепление европейской опоры НАТО

21 сентября 2025 15:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Фон дер Ляйен выступила за укрепление европейской опоры НАТО-0

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не находится на пороге Третьей мировой войны, но проходит через опасный период. Она отметила необходимость укрепления обороноспособности и европейской составляющей НАТО, особенно после случаев с беспилотниками в Польше. Об этом пишет ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что для обеспечения безопасности Европы требуется больше автономии, однако ответственность за состояние вооруженных сил остается за странами-членами. По ее словам, укрепление европейской составляющей НАТО способствует одновременному укреплению обороны всего региона.

«Инциденты, особенно в Польше, чрезвычайно серьезны. И хотя НАТО должна оставаться центром нашей коллективной обороны, нам также нужна гораздо более сильная европейская опора», – сказала она.

10 сентября Польша обнаружила вторжение беспилотников в свое пространство и инициировала консультации по статье 4 НАТО. Минобороны России заявило, что удары наносились по целям в Украине, а цели в Польше не планировались. В Москве выразили готовность к диалогу с Варшавой.

Фото: pixabay

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

Другие новости рубрики

Все новости
Орбан: Запад больше не является образцом подражания, нужно идти своим путем
21 сентября 2025 15:45

Орбан: Запад больше не является образцом подражания, нужно идти своим путем

На Солнце в пятницу продолжится медленный рост активности вспышек
21 сентября 2025 15:33

На Солнце в пятницу продолжится медленный рост активности вспышек

В Бундестаге призвали стрелять на поражение при появлении истребителей РФ
21 сентября 2025 15:23

В Бундестаге призвали стрелять на поражение при появлении истребителей РФ