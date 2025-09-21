Фон дер Ляйен выступила за укрепление европейской опоры НАТО

Руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не находится на пороге Третьей мировой войны, но проходит через опасный период. Она отметила необходимость укрепления обороноспособности и европейской составляющей НАТО, особенно после случаев с беспилотниками в Польше. Об этом пишет ТАСС.

Фон дер Ляйен отметила, что для обеспечения безопасности Европы требуется больше автономии, однако ответственность за состояние вооруженных сил остается за странами-членами. По ее словам, укрепление европейской составляющей НАТО способствует одновременному укреплению обороны всего региона.

«Инциденты, особенно в Польше, чрезвычайно серьезны. И хотя НАТО должна оставаться центром нашей коллективной обороны, нам также нужна гораздо более сильная европейская опора», – сказала она.

10 сентября Польша обнаружила вторжение беспилотников в свое пространство и инициировала консультации по статье 4 НАТО. Минобороны России заявило, что удары наносились по целям в Украине, а цели в Польше не планировались. В Москве выразили готовность к диалогу с Варшавой.

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