Прямой эфир

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию

18 марта 2019 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Официальный визит главы белорусского государства в Турцию запланирован на середину апреля. Подробности предстоящих переговоров в Анкаре, а также динамику двусторонних отношений обсуждали 18 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-1

Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции. Политический диалог Минска и Анкары развивается успешно. Президенты регулярно обмениваются визитами. Встречались главы двух государств и в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Сегодня есть необходимость вновь «сверить часы». Александр Лукашенко предложил не только поговорить об успехах, но и обсудить существующие проблемы.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам как к доброму представителю Турции в Беларуси. Есть и практическая сторона дела. В  середине апреля, вы знаете, у нас на высшем уровне официальный визит Беларуси в Турцию и встреча с вашим президентом. Поэтому целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе. Я, конечно, очень рассчитываю на то, что ближайшие наши совместные заседания межправительственной комиссии дадут хорошие результаты в плане подготовки наших переговоров с президентом Эрдоганом.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-7

Но будем считать, что наша с вами встреча сегодня – это первый шаг к конкретной подготовке визита. Поэтому, госпожа посол, давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые у нас существуют. Потому что все хорошее видно, приятно о нем говорить, но, тем не менее, всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, переговоры вести, если все хорошо. Я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-10

Что касается экономических отношений, то по результатам 2018 года товарооборот превысил 980 миллионов долларов. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное. В нашей стране зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Усилия сторон направлены и на создание сборочных производств. Речь о комбайнах и технике «Амкодор». Турция также заинтересована в поставках БелАЗов. Есть результаты в сфере производства текстильных изделий.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-13

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:
Сегодня мы обменялись мнениями по актуальным вопросам. Два года назад была поставлена задача работать над расширением торгово-экономических отношений. А также укреплять диалог в сфере образования, науки и технологий. Я говорю о визите президента Турции в Беларусь в ноябре 2016 года. Сегодня на встрече мы обсудили успехи, а также говорили о том, что нам нужно ставить более амбициозные цели.

Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию-16

Как рассказала журналистам Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси, две страны намерены развивать инвестиционное сотрудничество. Для более тесных контактов бизнеса рассматривается возможность увеличения количества прямых авиарейсов. Стороны уверены, что точек соприкосновения добавит предстоящий апрельский визит. Сейчас в разработке находится три перспективных проекта. Кроме того, в дни визита белорусского лидера в Турции пройдет и деловой форум, который укрепит партнерство.

# Беларусь-Турция # Александр Лукашенко # Кезбан Нилвана Дарама # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете
17 марта 2019 18:30

Где достоверная новость, а где фейк-ньюс? Какая ответственность за распространение лживой информации в интернете

«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?
17 марта 2019 16:43

«Молодой харизматичный политик выиграл у пожилого нехаризматичного советского директора». Почему институт президентства сохранил Беларусь?

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта
15 марта 2019 19:43

В СНГ появится единая Концепция информационной безопасности. Беларусь участвовала в разработке проекта