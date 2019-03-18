Президент Беларуси намерен в апреле посетить с официальным визитом Турцию

Новости Беларуси. Официальный визит главы белорусского государства в Турцию запланирован на середину апреля. Подробности предстоящих переговоров в Анкаре, а также динамику двусторонних отношений обсуждали 18 марта во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Турции. Политический диалог Минска и Анкары развивается успешно. Президенты регулярно обмениваются визитами. Встречались главы двух государств и в рамках форума «Один пояс, один путь» в Пекине. Сегодня есть необходимость вновь «сверить часы». Александр Лукашенко предложил не только поговорить об успехах, но и обсудить существующие проблемы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Причина нашей встречи не только в моем глубоком уважении к вашей стране, к вам как к доброму представителю Турции в Беларуси. Есть и практическая сторона дела. В середине апреля, вы знаете, у нас на высшем уровне официальный визит Беларуси в Турцию и встреча с вашим президентом. Поэтому целый ряд обстоятельств, которые подталкивают нас к этой беседе. Я, конечно, очень рассчитываю на то, что ближайшие наши совместные заседания межправительственной комиссии дадут хорошие результаты в плане подготовки наших переговоров с президентом Эрдоганом.

Но будем считать, что наша с вами встреча сегодня – это первый шаг к конкретной подготовке визита. Поэтому, госпожа посол, давайте обсудим наши вопросы с точки зрения тех проблем, которые у нас существуют. Потому что все хорошее видно, приятно о нем говорить, но, тем не менее, всегда есть же и проблемы, которые нужно решать. В противном случае не надо было бы встречаться, переговоры вести, если все хорошо. Я хотел, чтобы мы откровенно обсудили те проблемные вопросы, которые, вы считаете, нужно решить сегодня, завтра и в долгосрочной перспективе.

Что касается экономических отношений, то по результатам 2018 года товарооборот превысил 980 миллионов долларов. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательное. В нашей стране зарегистрировано более 300 предприятий с участием турецкого капитала. Усилия сторон направлены и на создание сборочных производств. Речь о комбайнах и технике «Амкодор». Турция также заинтересована в поставках БелАЗов. Есть результаты в сфере производства текстильных изделий.

Кезбан Нилвана Дарама, Чрезвычайный и Полномочный посол Турции в Беларуси:

Сегодня мы обменялись мнениями по актуальным вопросам. Два года назад была поставлена задача работать над расширением торгово-экономических отношений. А также укреплять диалог в сфере образования, науки и технологий. Я говорю о визите президента Турции в Беларусь в ноябре 2016 года. Сегодня на встрече мы обсудили успехи, а также говорили о том, что нам нужно ставить более амбициозные цели.