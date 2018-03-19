Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили президенты?

Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина состоялся 19 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидеры обсудили большой блок тем, актуальных для обоих государств. Развитие двусторонних отношений, а также партнерство в интеграционном формате, в том числе по линии ЕАЭС.

Стороны отметили важность последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом объединении, снятия имеющихся барьеров и ограничений. Президенты также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне. В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске.

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