Прямой эфир

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили президенты?

19 марта 2018 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Телефонный разговор Президента Александра Лукашенко и его российского коллеги Владимира Путина состоялся 19 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили президенты?-1

Лидеры обсудили большой блок тем, актуальных для обоих государств. Развитие двусторонних отношений, а также партнерство в интеграционном формате, в том числе по линии ЕАЭС.

Стороны отметили важность последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом объединении, снятия имеющихся барьеров и ограничений. Президенты также обсудили график предстоящих встреч на высшем уровне. В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего госсовета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске.

Выборы президента в России состоялись. За Владимира Путина проголосовало рекордное число граждан

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили президенты?-4

Также глава белорусского государства еще раз лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах, подчеркнув, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике.

Состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко и Владимира Путина. Что обсудили президенты?-7

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину новых значимых свершений в государственной деятельности и выразил уверенность, что традиционные братские узы народов Беларуси и России и впредь будут оставаться надежным фундаментом в отношениях двух стран, способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и росту благосостояния.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России
19 марта 2018 06:19

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси
18 марта 2018 14:51

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР
17 марта 2018 12:22

Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР