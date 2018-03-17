Александр Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост Председателя КНР

Новости Беларуси. С переизбранием на пост Председателя КНР китайского лидера поздравил наш Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава белорусского государства отметил, что партнерство между странами достигло наивысшего уровня развития в истории двусторонних отношений. «Благодаря конструктивному диалогу, взаимному доверию и уважению интересов друг друга мы сумели заложить прочный фундамент для эффективной реализации намеченных совместных проектов», – подчеркнул Президент.