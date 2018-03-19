Выборы президента в России состоялись. За Владимира Путина проголосовало рекордное число граждан

Новости России. По последним данным российского Центризбиркома, на выборах президента России победу одерживает Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. По последним данным российского Центризбиркома, на выборах президента России победу одерживает Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За действующего главу государства проголосовали 76,6% избирателей. Таким образом, новый президент определился уже в первом туре. Александр Лукашенко поздравил с победой на выборах Владимира Путина.
Президент также подчеркнул, что в Минске ждут Владимира Путина для участия в заседании Высшего госсовета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества.
Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах Президента России
Выборы президента в России состоялись. После обработки почти 100% бюллетеней явка составила 67,47%. Владимир Путин заручился рекордной в истории поддержкой граждан. Ближайший оппонент, Павел Грудинин, набрал чуть менее 12% голосов.