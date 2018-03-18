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«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси

18 марта 2018 14:51
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Новости Беларуси. В России 18 марта проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси-1

Сделать свой выбор могут и россияне, постоянно или временно проживающие в нашей стране.

Проголосовать можно также в 13-ти городах Беларуси

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси-4

Избиратели:
Народу очень много, и все желают проголосовать за будущее России. Это же не пафос – нормальные слова.

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси-7

Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей. И дети мои тоже обязательно пойдут голосовать.

«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси-10

В посольстве отмечают, что на нынешних президентских выборах явка по Беларуси значительно выше, чем на предыдущих. Этому связано с возможностью досрочного голосования. Ей воспользовались почти 3000 человек.

# Беларусь-Россия # Фотофакт

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