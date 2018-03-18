«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси

Новости Беларуси. В России 18 марта проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В России 18 марта проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сделать свой выбор могут и россияне, постоянно или временно проживающие в нашей стране.
Избиратели:
Народу очень много, и все желают проголосовать за будущее России. Это же не пафос – нормальные слова.
Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей. И дети мои тоже обязательно пойдут голосовать.
В посольстве отмечают, что на нынешних президентских выборах явка по Беларуси значительно выше, чем на предыдущих. Этому связано с возможностью досрочного голосования. Ей воспользовались почти 3000 человек.