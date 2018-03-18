«Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей». Россияне активно голосуют на участках в Беларуси

Новости Беларуси. В России 18 марта проходят президентские выборы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделать свой выбор могут и россияне, постоянно или временно проживающие в нашей стране. Проголосовать можно также в 13-ти городах Беларуси

Избиратели:

Народу очень много, и все желают проголосовать за будущее России. Это же не пафос – нормальные слова.

Это важно для нас, для нашей страны, для наших детей. И дети мои тоже обязательно пойдут голосовать.