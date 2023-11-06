Сокращение поддержки Украины – первый шаг к мирному урегулированию конфликта? Поговорили с экспертами

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. «Кто такие Шольц, Макрон? Это те же самые Зеленские, такие же попки-дураки» Надежда Сасс, СТВ:

Могут ли европолитики, которые не согласны с мейнстримной позицией европейских бюрократов, высказать сегодня свою точку зрения? Потому как мы прекрасно понимаем, что достаточно большое количество украинцев сегодня находятся в Европе. Есть даже признаки террора – политики правого фланга подвергаются нападкам, физическому насилию со стороны этих людей. Хватит ли смелости переломить эту ситуацию и открыто заявить, что Европа в какой-то степени выдохлась?

Александр Скубченко, украинский политолог:

Дело в том, что Европа не осталась одна с этими проблемами. Их США оставили с этими проблемами. Я смотрел исследования в Америке, в первую очередь у них проблемы в своей экономике. Любому экономисту понятно, как решать проблемы с экономикой. Хочешь развития экономики – нужно развивать промышленность. Здесь есть два пути: развивать высокотехнологичную промышленность, там есть высокая маржинальность, либо с низкой маржинальностью, но это в любом случае инвестиции, инвестиции долгие. То есть это решение проблем через 5-10 лет. Но что делать? Есть Европа. Там эта промышленность есть. Что такое создать предприятие? Во-первых, технология, во-вторых, обученный персонал и деньги. В Европе это все есть. И в этом исследовании американцы прекрасно понимали, что нужно перейти все красные линии в Украине, чтобы втянуть в войну Россию с одной стороны. И потом втянуть Евросоюз с другой стороны. Все. Создать невыносимые условия для ведения бизнеса. Потом создать лучшие условия для ведения бизнеса в США. И – пожалуйста – перемещать все промышленные предприятия в Америку. То есть Америка свои проблемы решает. Сможет ли европейская бюрократия, политики этому противостоять – я не думаю. Кто такие Шольц, Макрон? Это те же самые Зеленские, такие же попки-дураки, которых поставили. Их, по сути, избирал народ Европы. Но кому они служат – Вашингтону и Белому дому. «Сегодня глобально идет передел мира на костях жителей Евразии» Надежда Сасс:

Мы подготовили графику, как менялась экономическая ситуация в Германии. Сокращение производства – данные трагичные. Видит ли это нынешнее руководство Германии? Скорее, оно ставит перед собой другие цели. Какие на ваш взгляд?

Вадим Боровик, политолог:

США видели единственного конкурента на ближайшее десятилетие. То есть Латинская Амеркиа, страны Африки – это последующий вызов. Текущий вызов был в Евразии, несколько регионов Евразии, исходя из ресурсной базы, плотности населения, развития определенных технологий, могли быть конкурентами. Конкурентами в чем – контроле международной финансовой системы, торговли, доступа к ресурсам. Для этого они провели филигранную, отличную операцию в своих интересах по дестабилизации. В первую очередь, разрыв отношений Российской Федерации, то есть дешевые ресурсы в обмен на технологии. ЕС получал более низкую себестоимость продукции, конкурировал на рынках в том числе на рынках Северной Америки. Они создали невыносимые условия для собственных производителей, и это главные расходы. Не на войну, основные расходы на то, что экономика находится в стагнации. И производство, капиталы переводятся в Северную Америку. Посмотрите, как выросли акции военных американских компаний, калийных, сырьевых компаний в Северной Америке. То есть они растут. И сегодня они, опять же, делают филигранный шаг: они потихонечку эту проблему, которую создали в Европе, перекладывают на плечи ЕС. Европа – по принципу «разделяй и властвуй» – есть Брюссель, есть Союз, Польшу специально усиливали в противовес Германии, чтобы создать центробежные силы в Европейском союзе. Свою подругу, Великобританию, вывели. Это, опять же, были намеренные действия – готовили войну в Европе. И сегодня они бы, может, и хотели собраться в Брюсселе, и принять решение. Но не могут. Как только начинается импульс на какую-то самостоятельность, они этих политиков дискредитируют, отстраняют, начинают определенное давление оказывать. Вспомните, как надавили на Меркель, и она отказалась от всех Минских соглашений. От того, под чем она ставила подпись, что она ставила себе в заслугу. Надежда Сасс:

Это действительно масштабное событие на прошлой неделе произошло в Минске. Среди гостей конференции по евразийской безопасности был и министр иностранных дел Петерс Сийярто, министр иностранных дел Республики Беларусь как приглашающая сторона, министр иностранных дел РФ, представители ШОС, ОДКБ и многие другие. Это действительно очень сильная консолидация независимых государств, проектов, организаций. И это пугающий сигнал для Запада. Вадим Боровик:

Мы будем проводить конференции, а они будут здесь инспирировать военные конфликты. Наша с вами сегодня задача, в первую очередь европейских политиков – очнуться и понять очевидную вещь, что если мы пойдем на поводу у США, они будут сдерживать Евразию, переходить на новый технологический уклад. Их задача – нас сдержать, получить доступ к новейшим технологиям, а это контроль мира. Этого они и добиваются. Сегодня глобально идет передел мира на костях жителей Евразии. «Используют Зеленского – поставят другого» Надежда Сасс:

Говорят, что зимой будут отставки и в армии, и в правительстве. Будут искать козлов отпущения, как это делалось на протяжении всех лет независимости Украины. О саботаже в армии говорят. Офис президента потребовал операции по освобождению Горловки. Ответ от военных пришел в виде вопроса: «А чем?» Нет ни людей, ни оружия. Где оружие? Где артиллерия? Где новобранцы? И вот важно еще подчеркнуть, что Шустер в этом материале для издания Time просто суммировал то, что отдельными элементами и так звучало давно в западных СМИ. От провала на фронте до тотальной коррупции. Сигнал в другом – консенсус в либеральной глобалистской элит: не топить Киев – он больше не работает. И то не, чтобы Саймону запрещали, а теперь разрешили описать более или менее объективно реальное состояние. Он сам и руководство Time считали такой подход вредным для общего дела. Сейчас в успех этого общего дела попросту никто не верит. Как вы считаете?

Вадим Боровик:

Во-первых, мы Зеленского накануне предупреждали, прежде всего президент Беларуси и общался с ним и убеждал, что есть непосредственная угроза Украине и нужно какие-то более деликатные решения принимать. Но когда начался конфликт, ведь мы, скажем так, на третий день усадили за стол переговоров, потом переговоры в Турции. Украину буквально за чуб втащили в войну. Американцы не дали Украине пойти по мирному пути. Но что произошло с Зеленским? Это судьба вербовки политика. То есть вербуют как? Компромат, либо покупают, либо комплекс этих мероприятий. Завербовали, поддержка сотрудничества. Активные фазы сотрудничества. Для чего были все эти обложки в Time? Для чего все эти аплодисменты? Поддержка активной фазы сотрудничества, чтобы максимально эффективно использовать. Когда тебя использовали – абсолютно утилитарный подход: расстаемся или потеряем абсолютно себя в пучине, или спишем на тебя долги, или просто отдадим в тихую гавань, где ты спасешь свою жизнь. Поэтому он загнан в угол, чтобы мы понимали. Александр Скубченко:

Здесь просто по вербовке хронологию напомню. Вот просто вспомните, по-моему, осень 20-го года перед «нормандской встречей» в Париже Путин с Зеленским в первый и последний раз встречались. Перед этим в ноября он ездил в Лондон и, наверное, это единственный президент в истории всего человечества, который был на приеме у главы британской разведки Mi-6. Вадим Боровик:

Да-да. Тем более учитывая небольшой политический опыт – зависимый в свое время от крупного предпринимателя, который в принципе выстроил его судьбу. Надежда Сасс:

А ему показали социологи, что уровень доверия падает. И нужно менять скорее свое электоральное поле. Из-за своей неопытности, дилетантства он в эту ловушку угодил. Вадим Боровик:

Конструкцию выстроили. Используют Зеленского – поставят другого. Надежда Сасс:

Понимают ли положение вещей европейские политики на данный момент? Вадим Боровик:

Они понимают! Они сделать ничего не могут! «Им нужно запереть Россию». Как США блокируют выходы к морю ради победы? Надежда Сасс:

Мы неоднократно слышим вопросы западных журналистов – на один из них отвечал не так давно господин Джо Байден: смогут ли США помогать одновременно и Украине, и Израилю? На что он ответил: ну, конечно, мы же сверхдержава. Наверное, старик Джо не совсем понимает возможности нынешней Америки, или я ошибаюсь? Согласны ли вы с настроением, которое глобалистская элита продолжает продвигать?

Александр Скубченко:

Кто такой либерал? Вот эта идея глобалистов? Это человек без национальности, без ничего. Он может быть разного цвета кожи, разной национальности. Они говорят на разных языках, но они проповедуют одну и ту же идеологию. Но они сейчас прекрасно понимают, что кривая пошла и у этой идеологии. Что начинается в той же Европе, которой навязали глобалистскую повестку, национальные течения – какие партии побеждают в государстве? И они прекрасно понимают, что это нужно держать. Когда он сказал о плане Маршалла для Германии, но в начале это был план Моргентау. План Маршалла, во-первых, для того, чтобы США заработали денег. Если почитать в этом плане, то там не столько про Германию, сколько про США, когда они зарабатывали на этом. И здесь нужно понимать одну важную вещь: США это не сухопутная страна, а морская. И у них морская доктрина безопасности. По сути, что такое безопасность США? На континенте у них врагов или государств, которые могли бы бросить им вызов, не существует. Когда они вошли во Вторую мировую войну только после того, когда они обнулили Великобританию как Великобританскую империю, когда она отказалась от своих исключительных прав на мировую торговлю и страховку. То же самое США делает и сейчас. Потом они пошли еще дальше, с мирового океана. Послушайте, а зачем нам сидеть в мировом океане, если мы просто всех своих конкурентов или потенциальных врагов можем запереть в их портах? Вот то, что происходит: Черное море и выход. Они же прямо сказали Украине перед контрнаступом: без выхода к Черному морю вы нам не нужны. Им нужно Черное море, надо запереть, потому что Черное море – это Новороссийск, торговый флот. Я уже не говорю о черноморском. Им нужно запереть Россию. Турецкая война 150 лет назад – та же самая стратегия Британии. Чтобы нам победить Российскую империю, мы должны запереть в трех портах: Тихоокеанский, Балтийский и на Черном море. То же самое они делают и сейчас. Они прекрасно понимают, зачем им это надо. Ну, а какие слова для этого найти? Такие мягкие или, как некоторые республиканцы говорят, более жесткие. Задача республиканцев – пристегнуть Байдена наручниками к Зеленскому Надежда Сасс:

Майк Джонсон – ярый сторонник Трампа, активно участвовал в кампании по доказательству фальсификации итогов выборов 2020 года, хрестианин-евангелист из Луизианы, свято верящий в традиционные семейные ценности, особую миссию Америки. Последовательно много раз голосовал против выделения денег Украине, в особенности без проверки целевого использования ранее выделенных средств. В реальности просто весомая часть американцев порядочно устала от либералов-глобалистов и их дорогостоящих операций по «продвижению» демократии за рубежом. Вселяет ли надежду наличие подобных политиков в системе США? И рейтинг Трампа сейчас растет, он опережает Джо Байдена.