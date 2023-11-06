Запад не кинул Зеленского, Запад Зеленского использовал – украинский политолог Скубченко

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.

Александр Лукашенко: Я не пророк. В Украине мы закончим эту войну. К этому уже большие предпосылки. В Украине сегодня подавляющее большинство людей хотят прекратить войну. В том числе военных, которые гибнут, воюют там. Но есть эта распиаренная верхушка во главе с нашим товарищем Володей Зеленским. Он сейчас герой, шастает по всему миру, его там целуют, обнимают. Я думал, он умнее. У нас же есть пример Горбачева. «Горби, Горби», целовали. И что получили? Так же будет и у него.

Надежда Сасс: Я бы хотела, чтобы мы вывели на экран свежую обложку издания Time. Она как ни что другое показывает действительное положение дел сегодня в Украине, ситуацию вокруг Владимира Зеленского. Ключевое – «никто». Обращаем внимание на первые слова: «Никто не верит в нашу победу, кроме меня», – говорит Владимир Зеленский. И действительно, сегодня он остался в одиночестве. Саймон Шустер – один из лучших репортеров современности. И главные тезисы статьи, которые многих шокировали, действительно, Зеленский потерял обычный блеск оптимизма, чувство юмора, склонность оживить встречу в военной комнате шутками. Зеленский считает, что Запад его попросту кинул. Зеленский намерен воевать до последнего, хотя окружение разочаровано и уверено, что Украина проигрывает. Но президент не хочет это слушать. И вопрос перемирия является темой табу в команде президента. И вот по факту Украина сама себя загнала в угол, запретив себе это перемирие и поиски компромиссных решений.

Александр Скубченко, украинский политолог:

Безусловно, здесь можно вспомнить обложку прошлого года этого же журнала, где Зеленский со всем лицом в минорных тонах. А здесь уже со спины, маленький. Прежде всего, Запад не кинул Зеленского, Запад Зеленского использовал. Если тебя используют, тебе никто не обязан ничем. Ты же согласился, что тебе еще надо? К тому же здесь они еще ставят акценты, как будто бы Зеленский верит, у него не получается, Запад не помогает. Давайте вернемся на год назад. У них были очень большие надежды, но когда ничего не получилось, они сбавили темп на саммите НАТО, который был в июле. Они начали говорить о Финляндии, Швеции. А об Украине почти ничего. А сейчас, когда они понимают, что уже ничего не получится, тем более есть конфликт, который для США на первом месте. И для Европы, для них это ближе.

Надежда Сасс:

Кто ответственен за тысячи смертей?

Александр Скубченко:

Ответственен Зеленский. Смотрите, США, Европа, 50 государств НАТО – это все прекрасно понимают. Но 2019 год, вы же были, как и я, в Украине. Его избрали 73 % человек для чего? Для мира. Это же он говорил, что готов встать на колени и перед каждой матерью, которая потеряла солдата. Это же он клялся, что будет хоть с чертом говорить и принесет мир. Большинство избрало мир. Когда смотрел по Донецкой, Луганской области, которые контролирует Украина, там же больше 90 % за Зеленского голоса отдали. Люди реально верили, что будет мир. Но Зеленский начал войну. В каких условиях он начал войну? Февраль 2022 года перед началом СВО – рейтинг Зеленского 15 %. Он начинал войну, чтобы не Украину спасать. Он сейчас даже воюет, спасает себя. Он прекрасно понимает, что его использовали и кинули. Таких как Зеленский в Украине, Порошенко, Тимошенко, Кличко – скамейка запасных у америкосов очень большая. Он прекрасно это понимает. На него спишут неудачи.