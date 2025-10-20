На Солнце произошла вспышка класса М – чего ждать на Земле

Сегодня утром в 08:27 по мск на Солнце была зафиксирована вспышка уровня М1.0. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лабораторию Солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

По данным лаборатории, активность постепенно снижается, и в ближайшие дни ожидается затишье. Геомагнитная обстановка остается стабильной, и угроз Земле нет.

Вспышки на Солнце могут вызывать магнитные бури, которые влияют на энергетические системы, связь, навигацию и миграцию животных. Они также расширяют зоны наблюдения северного сияния. Влияние штормов на здоровье человека пока не подтверждено.

Фото: pixabay