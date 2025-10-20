Еврокомиссия ожидает, что Совет ЕС одобрит запрет на импорт российского газа с 2027 года. Начиная с 2026 года планируется прекратить заключение новых контрактов, а действующие соглашения будут завершены до начала 2027 года. Об этом пишет РИА Новости.

Также предлагается прекратить поставки нефти и нефтепродуктов из России. В рамках 19-го пакета санкций обсуждается запрет на импорт российского СПГ и введение пошлин на нефть, поставляемую по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию.

Несмотря на заявления о преодолении энергетического кризиса, ЕС по-прежнему испытывает проблемы с ресурсами, а цены на газ значительно выше, чем в США.

Москва считает отказ от российских энергоресурсов ошибкой, указывая на то, что Европа по-прежнему закупает их через посредников по более высокой цене.

Фото: pixabay