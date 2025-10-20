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Польша начала строительство «стены дронов» на границе с Беларусью

20 октября 2025 10:44
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Польша начала строительство «стены дронов» на границе с Беларусью. Информацию подтвердил замминистра внутренних дел страны Чеслав Мрочек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша начала строительство «стены дронов» на границе с Беларусью-2

По его словам, контролировать и обеспечивать эту работу будут пограничники, а не военные. При этом обучают польских коллег украинские специалисты. Они уже организовали тайные учения. Что же касается самого строительства «стены дронов», Мрочек заявил, что у Польши есть все необходимое для этого: технологии по обнаружению беспилотников, их отслеживанию и уничтожению, кроме того имеются зенитные ракетные комплексы и системы радиоэлектронной борьбы. 

Польша начала строительство «стены дронов» на границе с Беларусью-4

Чеслав Мрочек, заместитель министра внутренних дел и администрации Польши:
Мы находимся в процессе построения таких возможностей борьбы с дронами. Когда эта система будет смонтирована, мы сообщим. У нас уже есть элементы этой системы, поэтому мы начинаем строительство комплекса охраны восточной границы и хотим закончить его достаточно быстро.

Планируется, что система борьбы с дронами полноценно начнет действовать уже в будущем году. Сжатые сроки продиктованы необъяснимым испугом польских властей перед якобы растущей угрозой повторной воздушной атаки с восточной стороны. 

10 сентября премьер-министр Дональд Туск заявил об обнаружении и ликвидации над территорией страны российских беспилотников. Однако никаких доказательств представлено не было.

# Международная политика # Государственная граница Беларуси

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