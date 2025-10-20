Родриго Пас победил на выборах президента Боливии

19 октября центрист Родриго Пас победил во втором туре президентских выборов в Боливии, набрав 54,61% голосов. Об этом сообщает ТАСС.

Его соперник, бывший президент Хорхе Кирога, признал свое поражение. Инаугурация состоится 8 ноября 2025 года.

Биография и образование

Он родился в 1967 году в Испании, где его семья находилась в изгнании. Его отец – бывший президент Боливии Хайме Пас Самора. Родриго получил образование в США, изучал международные отношения, экономику и политический менеджмент.

Политическая карьера

С конца 1990-х годов он занимал дипломатические и парламентские посты, был мэром Тарихи и сенатором. В 2025 году он был выдвинут из Христианско-демократической партии и неожиданно стал ее лидером предвыборной гонки.

Программа и взгляды

Пас выступает за децентрализацию, налоговые льготы, поддержку малого бизнеса и отказ от внешних займов. Он планирует реформы в образовании, здравоохранении, судебной системе и борьбу с коррупцией. Он также намерен пересмотреть контракты на добычу лития и укрепить связи с Южноамериканским общим рынком, Соединенными Штатами и Бразилией.

Личная жизнь

Женат и воспитывает четверых детей. Родриго Пас увлекается футболом, боливийской кухней и семейными традициями.

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