Система электронного судопроизводства начнет действовать в Беларуси в ближайшее время

Новости Беларуси. Обращений в хозяйственные суды Беларуси и России становится больше. Об этом заявили в Минске главы судебных органов двух стран на совместном заседании. Чаще всего иски связаны с таможенным оформлением и международными грузоперевозками. По мнению специалистов, вызвано это активными интеграционными процессами на территории СНГ.

Виктор Каменков, председатель Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь:

Если каждая из национальных судебных систем будет какие-то свои особенности выстраивать, радикально по принципам отличающиеся, то как можно интегрироваться. Поэтому наши международные организации, международные суды, другие надгосударственные структуры должны учитывать опыт национальных систем и, наоборот, национальная система – опыт международных.

Еще одной темой встречи стала возможность введение в нашей стране системы электронного судопроизводства. Метод подачи исков через Интернет используется в России уже больше года. Он позволяет значительно увеличить скорость обработки судебных обращений и повысить процент их урегулирования. Такая система должна в ближайшее время начать действовать и в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Иванов, председатель Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации:

В нашей системе до 15% исковых заявлений по выбору спорящих сторон подается через Интернет уже сейчас. Все акты, которые принимают наши суды, уже лет пять публикуются в открытом доступе в сети. И проблема доступности, мне кажется, в Республике Беларусь может быть решена гораздо быстрее, чем в Российской Федерации. Прежде всего, в связи с нашими масштабами.