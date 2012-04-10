Лукашенко провел кадровые изменения в КГБ и МИДе

Новости Беларуси. Импортозамещение и экспорт, вопросы качества и эффективности работы для роста благосостояние народа. Все эти темы затронуты во время кадрового дня у главы государства. Ряд поручений получил новый заместитель премьер-министра Михаил Русый, теперь уже экс-министр сельского хозяйства и продовольствия.

Помимо агропромышленного комплекса в Правительстве он будет курировать еще ряд направлений. Исполнять его прежние обязанности назначен Леонид Маринич. Он работал в должности замминистра этого же ведомства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вопрос здесь главный не в назначении Русова, мы знаем Русова давно, и знаем, что он может, и что он не может. Вопрос в замене, кандидатура министра сельского хозяйства, которая будет предложена для назначения, притом в ближайшие дни, не должна быть слабее министра Русова. Если вы с Администрацией Президента и Правительством решили подобрать удобного человека, хочу вам напомнить, что это не моя политика. Назначая Вас на эту должность, я нисколько не колебался, потому что Вам не просто не надо будет входить в курс дела, а Вы досконально знаете основную свою зону ответственности – агропромышленный комплекс, не только сельское хозяйство. Вы знаете эту зону лучше других в стране. Это, прежде всего, склонило чашу весов в Вашу пользу. И я очень надеюсь, что те проекты, те программы, конкретные, о которых мы с Вами договаривались, в поле, на ферме, на конкретных объектах будут реализованы еще быстрее, нежели мы планировали тогда.

Президент напомнил о главной задаче – к 2015 году довести экспорт сельскохозяйственной продукции до 7 миллиардов долларов. Среди поручений — уложится в сроки по посевной и обратить внимание на обеспечение наших хозяйств сменами собственной селекции. В центре внимания по-прежнему госпрограмма по скотоводству.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Глава государства обратил особое внимание на то, что мы ведем масштабную реконструкцию молочных ферм, чтобы был обеспечен именно прирост поголовья. Самое главное – это благосостояние народа. А благосостояние народа дается только через товар, который можно продать, заработать деньги и получить достойную зарплату.

И, в целом, поставлена задача: кадры должны быть нацелены на конечный результат, на производительность, на эффективность, а не только, допустим, надо килограмм или литр, а какой ценой он добывается, куда мы его реализуем и что мы на этом заработаем.

Кадровые изменения коснулись также внешнеполитического ведомства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент дал согласие на назначение Елены Купчиной заместителем министра иностранных дел. До этого она была Послом Беларуси в Венгрии и Словении.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сергей Николаевич считает, что это тот человек, который в МИДе нужен, и который значительно добавит результативности работы Министерства иностранных дел. МИД должен функционировать более эффективно. А чтобы он более эффективно работал, надо решить одну проблему ­­– кадровую.

Кадровая ротация в Комитете госбезопасности. Владимир Арчаков назначен начальником управления КГБ по Витебской области. Александр Кривогин – начальником главного управления контрразведки КГБ. Александр Покумейко – начальником главного управления защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом КГБ. Александр Толсташов стал начальником главного управления по контрразведывательному обеспечению правоохранительных и контролирующих органов, борьбе с коррупцией и организованной преступностью КГБ. В Министерстве внутренних дел сменился начальник Департамента охраны.

Им стал Вадим Синявский. Тем временем, Олег Кравцов – бывший руководитель Национального центра правовой информации назначен председателем Республиканского трудового арбитража. А Владимир Варакса занял пост директора Департамента по геологии Министерства природы.

Сергею Шматову предстоит развивать жемчужину Беларуси, край голубых озер. Президент дал согласие на назначение его председателем Браславского райисполкома.

Сергей Шматов, председатель Браславского райисполкома: Глава государства поставил конкретные задачи:

Во-первых, это действительно серьезный сельскохозяйственный регион, во-вторых, регион туристический, в-третьих, район приграничный. Глава государства поставил конкретные задачи по началу посевных работ, по развитию туризма, агротуризма в данном регионе.

Сегодня же глава государства дал согласие на переназначение ряда руководителей крупных предприятий, которые изменили форму собственности на открытые акционерные общества.