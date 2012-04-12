Белорусские парламентарии предлагают развивать рыночные отношения в сфере соцуслуг

Новости Беларуси. Развивать рыночные отношения в сфере соцуслуг предлагают парламентарии. Система госзаказа, прописанная в новом законопроекте, позволит наладить государству и бизнесу выгодное партнерство. Деньги местные бюджеты выделят негосударственным организациям для оказания новых видов социальных услуг в Беларуси.

К примеру, семья сможет оставить на непродолжительный период инвалида под присмотром работника, а волонтеры помогут семье ухаживать за тяжело больным. Таким образом, потребность направлять людей в государственные стационарные соцучреждения снизится, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Когда есть разные предложения, не только со стороны государства, но и со стороны негосударственных, некоммерческих организаций, со стороны индивидуальных предпринимателей на оказание социальных услуг, тогда, естественно, растет доступность и качество услуг. Поэтому как раз этот закон после своего принятия полностью даст возможность выходить на рынок оказания услуг и негосударственных, некоммерческих объединений, которые на сегодня уже наработали достаточно большой опыт.