Работники общественного транспорта Брюсселя продолжают бастовать. Город парализован

Новости Бельгии. Работники общественного транспорта Брюсселя продлили внеплановую акцию протеста. Завершить ее планируют завтра. До этого момента город, население которого вместе с коммунами агломерации превышает миллион человек, будет практически полностью парализован. На работу по-прежнему не выйдут водители автобусов и трамваев, машинисты столичной подземки.

Выпуск программы Новости «24 часа» на СТВ 9 апреля в 13.30

В Бельгии продолжается забастовка работников общественного транспорта. В Брюсселе закрыто метро, остановились автобусы и троллейбусы. Транспортники требуют усиления безопасности на рабочих местах и встречи с министрами регионального и федерального уровней.

Поводом для забастовки стало убийство контролера, произошедшее более недели назад. Его вызвали на место ДТП для составления протокола. Однако водитель, виновный в аварии, нанес контролеру сильный удар по голове. В результате травмы работник транспортной компании скончался, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.